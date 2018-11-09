East-Med projesine Bulgaristan da dahil oluyor

Yunan doğalgaz şirketi Gas Trade, Yunanistan'ın kuzeydeki Dedeağaç kenti yakınlarında yeni bir LNG terminali kuracaklarını duyurdu. Böylece İsrail'den Kıbrıs Vassilikos Limanı'na, buradan Girit ve Yunanistan'a uzanacak gazın bu terminalde depolanarak Avrupa'ya dağıtılması planlanıyor. Yunanistan, Bulgaristan ve İsrail arasında, hattın Avrupa'ya dağıtımına ilişkin görüşmeler sürüyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İsrail ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki doğalgazın Avrupa'ya taşınmasını öngören ve Türkiye'nin karasularını ihlal eden bir boru hattı inşası için geçen eylül ayında Kudüs'te karar almıştı. 2 bin kilometre olarak inşa edilmesi hedeflenen hattın, kimi yerlerde denizin 3.3 kilometre derinliğine kadar ineceği, maliyetinin de 15 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor. Kıbrıs-Türkiye hattına nazaran 5-6 kat daha maliyetli olduğu bilinen East-Med hattının inşası, Türkiye'yi bypass etmek amacıyla gündemde tutuluyor.

Yunan doğalgaz şirketi Gas Trade ile Bulgar enerji şirketi BEH, Yunanistan'ın kuzeyinde bir off-shore LNG terminali kurmak için ortak çalışma grubu oluşturmuştu. Grup, Yunanistan'ın Dedeağaç yakınlarında kurulması planlanan off-shore LNG terminali projesini hazırlayarak, Bulgar Hükümeti'ne sundu. Terminalin yıllık 6.1 milyar metreküp kapasiteli olacağı, maliyetinin 370 milyon avroyu bulacağı belirtiliyor.

Vira Haber