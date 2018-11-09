Göcek'te turizme yelken yarışları dopingi

Muğla'nın Fethiye ilçesinin eşsiz koylarıyla dünyayı hayran bırakan Göcek Mahallesi'nde, yılda dört kez düzenlenen uluslararası yelken yarışlarıyla turizme katkı sağlanıyor.

Türkiye Yelken Federasyonu ile Göcek Yat Kulübünün düzenlediği yarışlara Rusya başta olmak üzere Ukrayna, İngiltere, Hollanda, Bulgaristan, Almanya, Belarus ve ABD'den gelen sporcular katıldı.

Göcek Yat Kulübü Başkan Yardımcısı ve D Marin Türkiye Operasyon Direktörü Onur Ugan, yılda dört uluslararası yarışa ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

İlk olarak 2000 yılında 19 Mayıs Kupası yarışlarıyla etkinliklere başladıklarını belirten Ugan, şöyle konuştu:

"Artan ilgi sonunda bu kasım ayında Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'a denk gelecek şekilde Sonbahar Göcek Yarış Haftası-10 Kasım Atatürk Kupası yarışlarını organize ettik. Gördük ki ilgi ve tekne sayısı artıyor, kasım yarışları öncesinde Rixos Sailing Cup yarışlarını düzenlemeye başladık. Son yıllarda kadına artan şiddete dikkat çekmek amacıyla da 8 Mart'a denk gelecek şekilde Kadınlar Günü Kupası organizasyonunu hayata geçirdik."

"Göcek'e yılda 20 binin üzerinde geceleme kazandırıyoruz"

Ugan, kasım yarışlarında 86 tekne ve 600'ün üzerinde sporcuya ulaştıklarına dikkati çekti.

Sporcular, basın, hakemler ve yarışçıların aileleri düşünüldüğünde gecede bine yakın insanın Göcek'te konakladığını vurgulayan Ugan, "Yaklaşık bir hafta Göcek'te kaldıkları zaman 4 bini aşkın bir konaklama yapılıyor. Sezonun her yerde bittiği bir dönemde bu kadar insanı ağırlamak bizim için bir mutluluk. Yıl boyunca yarışlarla 20 binin üzerinde gecelemeyi Göcek'e kazandırmış oluyoruz. Bu hem turizm sezonunu daha uzun bir döneme yayabilmek hem de sadece otel turizmi değil yelken sporuyla da ciddi bir turizm geliri elde edebileceğimizin birer göstergesi." dedi.

Yabancı sporcu ilgisi

Ugan, Rus yelkencilerin Göcek'i tercih etmelerindeki en önemli sebebin ülkelerindeki olumsuz hava koşulları olduğuna dikkati çekti.

Yarışlara yurt dışından katılımın oldukça yüksek olduğuna işaret eden Ugan, şunları söyledi:

"Göcek Yat Kulübü olarak bu sayıda katılımlı bir yarışı ilk defa yapıyoruz. Kasım yarışlarındaki 86 teknenin sadece 13'ü yerli. Geri kalan 73 tekne yabancı. 53 Rusya, 10'un üzerinde de Ukrayna'dan gelenler var. Bu da katılımcıların yüzde 75'ini Rusya ve Ukrayna'dan gelen sporcuların oluşturduğunu gösteriyor. Neredeyse gecede bu sayı Göcek'teki 10 oteli dolduruyor. Bu dönemde o ülkelerde belki kar var, hava sıcaklığı eksili derecelerde. Burada ise hem yelken yapabiliyor hem de yüzebiliyorlar."

Yarışlara Rusya'dan katılan Anastasia Smrynov, Göcek'e ilk defa geldiğini söyledi.

Havanın çok güzel olduğunu belirten Smrynov, "Moskova'da hava buradaki kadar güzel değil. Çoğunlukla eksi derecede ve sıkıcı. Burada uzun bir sezon var. Sonbahar değil yaz gibi. Seneye tekrar katılacağız." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan gelen Artem Khmelnykov ise kaptan ehliyetini Türkiye'den aldığını dile getirerek, "İlk defa katılıyoruz. Kaptan ehliyetimi Türkiye'den aldım. Her zaman katılmak istiyordum. Bu defa rüyalarım gerçek oldu. Ülkemizde hava sıcaklığı şu an 1 ya da 3 derecedir. Böyle bir havayı bulmamız mümkün değil." değerlendirmesini yaptı.

Karadağ'dan katılan kaptan Denis Aksenov da daha önce Marmaris yarışlarına katıldıklarını ancak ilk defa Göcek'te yarıştıklarını söyledi.

Kendileri için iyi bir deneyim olduğunu anlatan Aksenov, "Organizasyon, marina ve yarış komitesi çok iyi. Önümüzdeki yıllarda da bu yarışa katılmayı planlıyorum. 9 kişi yarışıyoruz. Bir kısmımız teknede diğerlerimiz de otelde konaklıyor." dedi.

Rusya'dan gelen kaptan Vlas Kadetov ise Göcek'teki hizmeti ve dost canlısı yaklaşımı çok sevdiklerini, her sene Göcek'e geldiklerini ve gelmeye devam edeceklerini kaydetti.

Vira Haber