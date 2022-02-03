Eğitimde İşbirliği Protokolü İmzalandı

28 Ocak 2022 tarihinde, Piri Reis Üniversitesi ile Beşiktaş Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında "Eğitimde İşbirliği Protokolü" imzalandı. Yapılan işbirliği protokolü ile Beşiktaş Ziya Kalkavan MTAL üniversitenin birçok imkanından yararlanabilecek.

Piri Reis Üniversitesi ile Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanan anlaşmada okulun ve üniversitenin mevcut imkanlarının laboratuvar, kütüphane, konferans salonu, spor salonu, atölye, simülatör, meslek dersleri uygulama eğitim desteği, yabancı dil eğitim desteği gibi tüm sosyal ve mesleki birimlerin ortak kullanımlarına ait işbirliği esas ve usullerini kapsadığı belirtildi.

Geçtiğimiz yıl Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Mezunlar Derneği (ODEMED) Başkanı Teoman Mustafa Akyol, yönetim kurulu üyesi Emrah Demir, okul müdürü Erol Gündoğdu ve müdür yardımcısı Orhan Batbay Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan'ı ziyaret etmişlerdi. Yapılan ziyarette geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitimini daha kaliteli hale getirmek için görüşmeler yapılmasına karar verilerek, toplantı sonucunda işbirlikleri ve güzel projeler için karşılıklı görüş birliğine varıldığı bildirilmişti.