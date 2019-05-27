Enerji devi Türkiye’den çıkıyor

Çek enerji dağıtım şirketi CEZ'in CEO'su Daniel Benes, Hospodarske Noviny gazetesinde yer alan söyleşisinde, Türkiye, Polonya, Bulgaristan ve Romanya'daki varlıklarını satmayı değerlendirdiklerini açıkladı.

Benes verdiği röportajda şirketin 4 ülkeye yönelik stratejisini şu sözlerle dile getirdi;

"Bu yeni strateji çerçevesinde önümüzdeki yıllarda Bulgaristan'dan çıkmayı amaçlıyoruz... Romanya ve Türkiye'den çıkmayı değerlendiriyor, iki kömür santralimiz olan Polonya'dan da CO2 emisyonlarımızı düşürmek için çıkmayı düşünüyoruz" dedi.

GENEL MERKEZ ÇEK CUMHURİYETİ’NDE

Genel Merkezi Çek Cumhuriyeti'nde bulunan CEZ Group, birçok Orta ve Güneydoğu Avrupa ülkesi ile Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren entegre bir enerji grubudur. Grubun ana faaliyet alanı, elektrik ve ısı üretimi, dağıtımı, ticareti ve satışı, doğal gaz ticareti ile satışı, kömür çıkarımı ve enerji gibi hizmetler yer alıyor.

CEZ Group'un yurtdışındaki başlıca faaliyetleri; elektrik dağıtımı, üretimi, ticareti ve satışıdır. CEZ Group, Almanya, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Türkiye ile Slovakya'daki üretim ve dağıtım varlıklarının sahibi ya da ortağı konumunda yer alıyor. CEZ Group'un Hollanda ve İrlanda'da kurulu iştirakleri, holding şirketleri ve finansman sağlayan şirketlerdir.

Vira Haber