Açık denizdeki yat yarışlarına büyük ilgi

Mersin’de bu yıl 2’ncisi düzenlenen ve 2 gün süren yat yarışlarında denkli görüntüler yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu ve Mersin Marina ev sahipliğinde yapılan yat yarışlarına 3 divizyonda 12 tekne katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yelkenciler de yer aldığı yarış Can giray başkanlığındaki komite 180-205 dereceden esen ve 7-17 knot arasında değişen rüzgarda tamamlandı.

Mersin Marina açıklarında kurulan parkurda ilk gün ekipler orsa, apaz ve pupadan oluşan şamandıra yarışlarında mücadele ederken, ikinci gün aynı rotada tek yarış yapıldı.

Mersin Marina Yelken ve Yat Kulübü’nde düzenlenen ödül töreninde kazananlara ödüllerini Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Marina Yelken ve Yat Spor kulübü Başkanı Cengiz İnangül ve Marina Genel Müdürü Gökhan Duyan tarafından verildi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’nın parkur çevresinde güvenlik önlemi aldığı etkinliğe Büyük Şehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi yanı sıra, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yelken Federasyonu, Emniyet Müdürlüğü, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği destek oldu.

Vira Haber