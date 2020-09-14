Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den FSRU Gemisi Müjdesi

Bu yıl 739’uncu düzenlenen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin sipariş verdiği yeni FSRU gemisinin yıl sonunda Türkiye'de olacağını ve isminin Ertuğrul Gazi olacağını açıkladı.

TÜRKİYE'NİN YENİ FSRU GEMİSİ YIL SONUNDA TÜRKİYE'DE

Bakan Dönmez yaptığı açıklamada;" Şimdi buradan bir haberi ilk defa sizlerle paylaşmak istiyorum. 2 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla siparişini verdiğimiz Türkiye’nin yeni FSRU gemisi yılsonunda inşallah Türkiye’de olacak.

Sayın Cumhurbaşkanımız gemimize Ertuğrul Gazi ismini verdiler. Ertuğrul Gazi FSRU gemisi 170 bin metreküp LNG depolama kapasitesine sahip.

Gaz formundaki miktarı 102 milyon metreküpe eşit. Ertuğrul Gazi günde 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip.

BORU HATLARINA BAĞLI KALMADAN GAZ TEDARİK EDİLEBİLECEK

FSRU tesisleriyle artık boru hatlarına bağlı kalmadan, farklı kaynak ülke ya da spot piyasalardan gaz tedarik edebileceğiz.

Gaz iletim ve dağıtımında yatırım ve taşıma maliyetlerini en az indirerek, tüketim merkezlerine yakın yeni giriş noktaları oluşturacağız.

Özellikle kışın pik tüketim zamanlarındaki mevsimsel dalgalanmaların, teknik ya da jeopolitik risklerden kaynaklı kesintilerin de bu sayede önüne geçmiş olacağız. Ertuğrul Gazi FSRU gemisi doğal gaz arz güvenliğimize önemli bir esneklik kazandıracak" dedi.

Vira Haber