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Güllük Liman Sahası Özelleştiriliyor

Güllük Liman Sahası Özelleştiriliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Güllük Liman Sahası'nı özelleştirme kararı aldı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait Güllük Liman Sahası'nı 45 yıllığına  işletme hakkı devri yoluyla özelleştirme kararı aldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre, geçici teminatın 1.5 milyon lira olarak belirlendiği ihale 12 Kasım 2020’de yapılacak.

Pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ihalede, gerekli görülmesi halinde açık arttırma yöntemine geçilecek. İhaleye gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişim grupları katılabilecek. Yatırım fonları ise ortak girişim grupları içinde ihaleye katılabilecek.

Vira Haber

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