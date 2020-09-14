Sefine Tersanesi “Heılhorn” Adlı Yolcu Feribotunu Teslim Etti

Sefine Tersanesi tarafından Torghatten Trafikkselskap AS firması için üretilen HEILHORN adlı çift uçlu arabalı yolcu feribotu, geçtiğimiz hafta teslim edildi.

Mürettebat dahil toplam 249 kişilik yolcu kapasitesi bulunan ve 60 adet binek araç kapasitesine sahip olan feribotun uzunluğu 84,4 metre.

HEILHORN, düşük emisyonlu jeneratörler ve bataryalar sayesinde daha az karbondioksit gazı salınımı yapan çevre dostu bir sisteme sahip.

Vira Haber