Erden Eruç, Pasifik Okyanusu'nu Kürekle Geçen İlk Kişi Olmaya Hazırlanıyor

Haziranın ikinci yarısı California'dan yola çıkıp, kürekle Mart 2022'de Pasifik Okyanusu'nu geçerek Hong Kong'a ulaşmayı planlayan Türk doğa sporcusu Erden Eruç, "Kuzey Amerika ve Asya arasında Pasifik'i kürekle geçen ilk kişi" olmaya ve böylece yeni bir dünya rekoruna imza atmaya hazırlanıyor.

Pasifik Okyanusu'nu kas gücüyle geçen ilk kişi olarak tarih yazmaya hazırlanan Eruç, daha önce imza attığı 15 dünya rekorunu, Altı Zirve Projesi'ni, yolculuğunun rotasını ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Subay bir babanın oğlu olarak 1961 yılında KKTC'de doğan ve 1,5 yaşında Türkiye'ye gelen Eruç, Boğaziçi Üniversitesinde Makine Mühendisliği Yüksek Lisansı'nı almasının ardından ABD'ye gitti ve 1999 yılında burada işletme yüksek lisansı yaptı.

İsveçli arkadaşının ölümü onu doğa sporlarına itti

Eruç, 2002 Eylül'de birlikte kaya tırmanışı yaparken düşerek ölen arkadaşı Göran Kropp'un kaybı üzerine, hayatın kısa olduğuna karar vermesini, "Kropp'un cenazesinden dönerken uçakta dünya haritasını çizdim ve 6 ayrı kıtanın her birinde en yüksek zirveyi işaretledim. Kendime 'Onun Everest’e gittiği gibi ben de bu zirvelere kas gücüyle gideceğim.' dedim." sözleriyle anlattı.

Eruç'un bugüne kadar "ilk kendi kas gücüyle devrialem", “kas gücüyle en hızlı devrialem", "üç büyük okyanusu kürekle geçen ilk kişi", "okyanusta tek başına kürekle katedilen kariyer mesafe ve gün toplamları" dahil 15 ayrı Guinness Dünya Rekoru bulunuyor.

Altı Zirve Projesi’nin ilk durağı Alaska oldu

Şubat 2003’te Seattle’dan Alaska’ya doğru pedal çevirmeye başladığını belirten Eruç, aynı yılın 1 Mayıs'ında ayaklarında hedik ve arkasında kızak çekerek buzulları yürümeye başladığını ve McKinley Dağı'nın zirvesine 29 Mayıs'ta ulaştığını anlattı.

Eruç, bu tırmanışın ardından dünyanın diğer zirvelerine ulaşmak için aradaki okyanusları aşmak adına kendine bir okyanus kayığı edindiğini belirterek, Altı Zirve projesindeki ikinci hedefi Kosciuszko Dağı'na ulaşmak için Pasifik Okyanusu’nu kürekle geçtiğini, Papua Yeni Gine'yi kuzeyden güneye yürüdüğünü, Mercan Denizi'ni kürekle geçtiğini ve Avustralya'ya ulaştıktan sonra bisikletle Kosciuszko eteklerine ulaştığını anlattı.

5 yıl 11 günde devri alem yaptı

Eşi Nancy ile Kosciuszko'nun zirvesine tırmandıktan sonra Hint Okyanusu’nda kürekle Madagaskar'a ardından da Mozambik'e geçerek Kilimanjaro’ya 2011 yılında çıktığını anlatan Eruç, "Kilimanjaro tırmanışım için beni ilk kez 11 yaşımda Erciyes Dağı'na çıkartan ve o zaman 79 yaşında olan babam geldi." dedi.

Eruç, daha sonra devrialemi bitirmek üzere California'daki Bodega Bay kasabasına geri döndüğünü; Namibya, Venezuela, Karayip Denizi ve Meksika Körfezi'nin ardından Louisiana'da ABD'ye tekrar ulaştığını ve tüm bu yolculuğun 5 yıl 11 gün sürdüğünü kaydetti.

Altı Zirve Projesi kapsamında bundan sonraki hedefinin, Everest, Elbruz ve Aconcagua dağlarının zirveleri olduğunu ve yeni rotasında ilk olarak California'nın Crescent City kasabasından Hong Kong'a kürekle ulaşacağını belirterek "Bu yeni bir Guinness sertifikası getirecek bize. Şu anda 15 ayrı Guinness rekorum var. Tarihte ilk defa Kuzey Amerika’dan Asya’ya kürekle Pasifik’i geçmiş kişi olacağım. Bu rotaya iki hafta sonra açılacağım." dedi.

"Yaptıklarım hiçbir zaman kumar değil, hesaplı riskler alıyorum"

Eruç, yeni rotasında, ağustos sonunda Hawaii'nin, fırtına ve kasırgalardan kaçınmak için Guam ve Mairana adalarının yakınlarından 2022 Ocak ayında geçmeyi planladığını belirterek "Tempoyu doğru tutturmam gerekiyor ki mevsimleri yakalayabileyim, riski azaltayım. Yaptıklarım hiçbir zaman kumar değil, hesaplı riskler alıyorum." diye konuştu.

Mart 2022 gibi Hong Kong'da karaya çıkmayı planladığını kaydeden Eruç, daha sonra 2022 yazında bisikletiyle Everest'e yöneleceğini, burayı sonbaharda tırmandıktan sonra kış aylarında Sincan Uygur Özerk Bölgesinden geçip, Kırgızistan ve Kazakistan üzerinden Rusya-Gürcistan sınırındaki Elbruz'a ulaşmayı hedeflediğini anlattı.

2023 sonbaharında Türkiye'deki yatılı bölge okullarında deneyimlerini anlatacak

Eruç, Mart 2023’te Elbruz çıkışını yapmayı planladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ondan sonra 2023 baharını Türkiye’de geçireceğim. Buradaki niyetim yatılı bölge okullarını bir bir ziyaret edip, o çocuklarla buluşmak ve onların ufkunu açmak. Vakıf çalışmalarım var. İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı (İLKYAR) için bağış kampanyaları düzenledim, onlarla düzenli olarak görüşüyorum. Ben okyanuslardan uydu telefonu ile o çocukları arayıp onları heyecanlandıran konuşmalar yapacağım. Bu bana zevk ve şevk veren uğraşlardan biridir. Bunları yapmamın sebebi aslında o çocuklarla konuşabilmektir." diye konuştu.

Seattle’da kurduğu Around-n-Over vakfı aracılığıyla Türkiye'deki yatılı bölge okullarına bugüne kadar 90 bin dolar civarında yardım yaptıklarını, ayrıca Batman'da bir kız öğrenci yurdunun yapılmasına ve Afrika'da bir ortaokulda derslik yapılmasına da katkı sağladıklarını belirten Eruç, "Benim yolculuk sırasında düzenli olarak çabam sınıflara girip yaptıklarımı anlatmak. Çocuklara hedefleri olması gerektiğini, kısa vadeli hedeflerin onları uzun vadeli hedeflere götüreceği ve kendilerine koydukları hedeflere doğru yılmadan çabalayıp onlara ulaşmaları gerektiğini telkin ederim. Yaptıklarımdan feyz almalarını öneririm." diye konuştu.

Denizlerdeki plastik sorununa dikkati çekecek

Eruç, çıkacağı yolculuğun hem kişisel hedeflere ulaşılması hem de doğanın insan faaliyetleri nedeniyle yaşadığı krizin insanlığa anlatılması açısından önemli olduğunun altını çizerek "Denizlerde plastik sorunu büyük bir sorun. Plastik kullanımını azaltmalıyız. Denizlere plastiğin erişmemesini sağlamalıyız. Geri dönüşümden tutun plastik kullanmamaya kadar birçok çözüm var. O yelpazedeki çeşitli önerileri insanlara anlatmak, bunun önemli bir sorun olduğunu onlara iletmek benim yapmaya çalıştığım şey." dedi.

Hong Kong’da kurulan ve California’da da kayıtlı olan Ocean Recovery Alliance'ın da elçisi olduğunu vurgulayan Eruç, "Bu kurum, ben Hong Kong’a varasıya kadar hem İngilizce hem Çince eğitim açısından faydalı bilgi akışı sağlayacak. Benim geçişimde paylaştığım hikayeleri de bunlara katacaklar. O sırada dünya okyanuslarında ve bilhassa Pasifik’te benim karşılaştığım plastik sorununu anlatacağım ve farkındalık yaratacağız." diye konuştu.

"Gençlerimiz karar verirse her şeyi başaracak bilgi, tecrübe ve güce sahip"

Türkiye'deki gençlere mesajının ne olduğunun sorulması üzerine Eruç, "Türk gençlerine vereceğim en önemli mesaj; karar verirsek ve doğru adımları atarsak yapamayacağımız hiçbir şeyin olmadığıdır. Gençlerimiz karar verirse her şeyi başaracak bilgi, tecrübe ve güce sahip, yeter ki o yönde doğru adımlar atılsın." ifadelerini kullandı.

Eruç, 11 yaşında Ay'a ayak basan astronotları Bornova Anadolu Lisesindeki yatılı arkadaşlarıyla siyah beyaz televizyonda canlı izlediğini, astronot olmak istediğini ancak Amerikalı olmadığı için bunu başaramayacağını düşünerek bu hayalinden vazgeçtiğini belirterek "Benim gönlümden geçen, hiçbir çocuk bu şekilde kendi kanatlarını kırmasın." dedi.

Eruç, söz konusu yolculuğuna ilişkin hikayelerine ve önceki deneyimlerini www.erdeneruc.com internet sitesi üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Vira Haber