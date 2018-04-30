ERGO-MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda 5. ayak sona erdi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda beşinci ayak mücadelesi sona erdi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda beşinci ayak mücadelesi sona erdi.
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen organizasyonun beşinci ayağına, 24 yat ile 230 sporcu katıldı.
Yatlar, sabah saatlerinde bağlı bulundukları marinadan çıkarak körfeze açıldı. Sporcular, start öncesi yatlarla antrenman turları attı. Hakem heyeti, yarış rotalarını belirleyen dubaların yerleştirilmesinin ardından startı verdi.
Beşinci ayağın son gününde tek yarış yapıldı.
Yarışlarda sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şunlar:
IRC-1
1- Alexandra (Bülent Görgün)
2- Goblin 3-One Car (Aslan Kaan)
3- Gökova 3 (Cumhur Gökova)
IRC-2
1- İzmir Yelken (Kaan Özgönenç)
2- Leader-Windy Sailing (Murat Korkmaz)
3- Hayta (Zafer Öznur)
IRC-3
1- Exit (Emre Derman)
2- Bumerang-UK Sails (Serdar Şahin)
3- Kayk Apaz-Kömürcüoğlu (Gökhan Aydın)
IRC-4
1- Clavella (Leo Kolff)
2- Blue Bird 2-ERGO (Mehmet Özdaş)
3- Kaçamak (Serbülent Bengitoz)
ERGO-MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın son ayağı olan altıncı ayak, 12-13 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
Vira Haber
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