ExxonMobil araştırmaları geciktiriyor

Politis gazetesi, ExxonMobil şirketine ait olan ve de son günlerde Atina’daki Lavrion Limanı’ndan, Güney Kıbrıs’a gelmek için demir alan “Ocean Investigator” gemisinin, Limasol Limanı’na ilk önce gelebileceğini ancak ExxonMobil şirketinin sözde “MEB” içerisindeki 10’uncu parselde planladığı araştırmalara ilk önce Hayfa açıklarında düne kadar araştırma yapan Med Surveyor gemisinin dahil olabileceğini yazdı.

Araştırmaların, tam olarak ne zaman başlayacağının henüz net olmadığını yazan gazete Rum Araştırma ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (KSED) tarafından yayımlanan ilgili Navtex’in, geçtiğimiz pazar gününden, 20 Nisan tarihine kadar, 10’uncu parselin büyük bir bölümünü bağladığını, bununla birlikte faydalanılmayan iki günün gelip geçtiğini, gelen bilgilerin ise çalışmaların biraz gecikeceği yönünde olduğunu belirtti.

Gazete yetkili bir kaynağa dayanarak söz konusu gecikmenin, Türk faaliyetleriyle değil sadece Amerikan şirketi ve kiralanan iki geminin ait olduğu şirket tarafından belirlenen programın uygulanmasıyla alakalı olduğunu yazdı.

Yine aynı bilgilere dayanarak gazete, Ocean Investigator gemisinin, dün akşam Girit’ten geçtiğini ve Güney Kıbrıs’a doğru sefere koyulduğunu ve geminin, 10’uncu parsele gitmeden önce birkaç gün Limasol Limanı’nda demirleyebileceğinden de söz etti.

Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 10’uncu parseldeki çalışmalara ilk önce Med Surveyor gemisinin başlayabileceğini, personelinin, ExxonMobil tarafından seçilen üç sondaj hedefinin derinliklerinde antik eserlerin bulunup bulunmadığını araştıracağını belirten gazete, bu araştırmaların 3-4 gün gibi kısa süreli olmasının da beklendiğini, bunun akabinde ise geminin ayrılacağını ve 2-3 hafta gerçekleşmesi beklenen araştırmaların Ocean Investigator tarafından üstlenileceğini yazdı.

Gazete, “Türkiye 10’uncu Parselde Provokasyonlardan Uzakta” başlıklı bir başka haberinde, Rum Yönetimi’nin, araştırma programına ilişkin Navtex “savaşları” çerçevesinde Türkiye’nin dün akşama kadar herhangi bir faaliyette bulunmadığını belirtti.

Habere göre bir hükümet kaynağı gazeteye yaptığı açıklamada Türkiye’nin, söz konusu araştırmaları bu aşamada engelleme niyetinde olduğuna dair bilgilerin bulunmadığını ifade etti.

Türkiye’nin geçtiğimiz cuma günü yayımladığı Baf’tan Apostolos Andreas bölgesine kadar olan bölgeyi bağlayan Navtex’e atıfta bulunan gazete hükümet yetkililerinin, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, bu Navtex’in, 10’uncu parseldeki çalışmaları etkilemeyeceğini söylediklerini yazdı.

Gazete Türkiye’nin dün ise, askeri tatbikatlar için Güzelyurt açıklarındaki bir başka bölgeyi bağladığını da iddia etti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise Ocean Investigator gemisinin, bugün Güney Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini yazdı.

Lavrion Limanı’ndan ayrılarak Limasol Limanı’na gelecek olan Ocean Investigator gemisinin, burada, çalışmaların parçası olacak olan personel ve teçhizat takviyesi yapacağını yazan gazete geminin daha sonra, 10’uncu parselin doğusuna yöneleceğini belirtti.

Araştırmaların ne şekilde yapılacağına dair ayrıntılara da yer veren gazete uzaktan kumandalı modern denizaltı robotların kullanılmasıyla derinliğe ilişkin verilerin elde edileceğini yazdı.

Habere göre denizaltı robotlarının, sahip oldukları kol yardımıyla da derin kısımda yer alan unsurları da toplamasının mümkün olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi ise ilgili haberinde Ocean Investigator gemisinin dün akşam itibarıyla Limasol Limanı’nda olmasının beklendiğini yazdı. ​

Vira Haber