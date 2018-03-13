Ukraynalı denizci 180 yıl hapse mahkum oldu

Yunanistan’da göçmenlerin yasadışı nakliyatını organize etmekle suçlanan Ukraynalı denizci 40 yaşındaki Denis Brovçenko, 180 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Denis Brovçenko'nun ağabeyi Andriy Brovçenko, ilgili kararın Yunan mahkemesince 12 Mart tarihinde alındığını bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin şubat ayında yaptığı açıklamada Yunanistan’da yasa dışı göçmen taşımacılığı yapmakla suçlanan 120 Ukrayna vatandaşının tutuklandığını bildirmişti.

Bunların farklı süreler ile hapis cezasına çarptırıldığı belirtilirken, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Konsolos Hizmet Bölümü müdürü Sergey Pogoreltsev yaptığı açıklamada Yunanistan’da yasadışı göçmen taşıması çok ciddi cezayı gerektirdiği ve 42 Ukrayna vatandaşı 8 ile 25 yıl arası hüküm giydiğini bildirmişti.

Dışişleri Bakanlığı, yasadışı göçmenlerin Yunanistan’da taşınması için Ukrayna vatandaşlarını belirli bir amaçla kiralayan bazı şüpheli yasadışı grupları var olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan Yunanistan’da hapse mahkum edilen Ukraynalı vatandaşlar ve yakınları Ukraynalı diplomatları mahkumlara gereken ilgi göstermemekle ve davaları takip etmemekle suçladı.

Ukraynalı mahkumlar, aynı suçu işleyen AB ülkeleri ve Türkiye vatandaşlarının onların ülkeleri ile varılan anlaşma sonucu onların sadece birkaç yıl hapse mahkum edildiğini, Ukraynalılara ise kendini savunma şansı bile verilmediğini iddia etti.

Vira Haber