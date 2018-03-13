Çeşme’de denizciler büyümeyi tartıştı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Çeşme Belediyesi ve Çeşme Denizciler Derneği tarafından Çeşme'nin Çakabey Kültür Merkezi'nde 'Çeşme için Mavi Büyüme Stratejisi' çalıştayı yapıldı. Deniz ve denizciliğe ilişkin sektörlerin bir bütün olarak sürdürülebilir bir şekilde büyümesini desteklemek için uzun erimli stratejiler görüşüldü. Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, Çeşme Liman Müdürü Nihat Tozman, Çeşme Denizciler Derneği Başkanı İsmail Porsuk ve yönetim kurulu üyeleri, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal ve Çeşme Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri çalıştaya katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Tekne Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Gökdeniz Neşer, toplantının fikrinin Çeşme'den doğduğunu vurgulayarak, "Çalıştayımızın üç amacı var. Birinci amacımız; insanları bir araya getirmek. İkincisi, birlikteliğimizi sürdürülebilir kılarak stratejiler üretebilmek ve önümüzdeki yıl seçimlerin de olduğunu göz önüne alarak bir kitapçık oluşturmak. Ülkeyi yönetecek olanlara, denizi ile öne çıkan yerleri nasıl yönetmeleri gerektiği konusunda ortak bir aklı ortaya koymak istiyoruz. Üçüncü hedefimiz ise, Çeşme'nin küçük ama önemli bir sorununun çözümü için alt yapı oluşturmak. Bu çalıştay, nihai bir amacımız değil, başlangıcımız. Bize düşen, bu sinerjiyi Çeşme'nin yararına dönüştürmek" diyerek amaçlarını açıkladı.

Kaymakam Hacı Mehmet Kara ise, "Mavi Gelişme Stratejisi Türkiye'ye model olabilecek bir çalışma. Denizciliğimiz, balıkçılığımız, kültürümüz ve turizmimiz var. Bizler için en önemlisi yeşili, mavisi ve tertemiz havası ile insanların huzur içinde yaşaması. Çeşme ise bu stratejinin henüz başında. Çeşme'nin bugüne kadar doğal hali ile korunmasını sağlayan duyarlı Çeşmeli vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah bu mavi strateji ile taşıması, balıkçılığı ve turizmi ile hep birlikte değerlendirilecek bu çalıştayın gelecek nesillerimiz olan sevgili gençlerimize tertemiz yansımasını diliyorum" dedi.

Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede ise "Mavi Bayrak için denizlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Hep beraber bu işin üstünde sıkı durmamız gerekiyor. Ildır, tarihte 12 İon kentinden bir tanesi. Burada gelişi güzel yapılanmaları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile kaldırdık. Olta balıkçılığını burada geliştireceksek bu bölgeye sahip çıkacağız" diye konuştu.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk ise Çeşme'nin farklı özelliklerle her zaman ön planda olduğuna vurgu yaptı.

Çeşme Esnaf Odası Başkanı Osman Köfüncü, çalıştaya vatandaşların ve esnafın ilgisiz kalmasından üzüntü duyduğunu kaydetti

Çeşme Denizciler Derneği Başkanı İsmail Porsuk, gerçekleştirdiği konuşmada Ildır Körfezi'nin profesyonel balık avcılığına yasaklanması gerektiğini söyledi

Çeşme Liman Müdürü Nihat Tozman ise ilçede bulunan marinalar, balıkçı barınakları ve işletme mevzuatları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Balıkçı barınakları sorununa da değinen Çeşme Liman Başkanı Tozman, "Bölgemizde bulunan balıkçı barınaklarının hiçbirisinde işletme izni bulunmamaktadır. Özellikle mevcut halin imar planlarının uygunsuz olması, vaziyet planlarının uygunsuz olması, vaziyet planlarının güncel olmaması, kiralama değerlerinin çok yüksek olması nedeniyle, balıkçı barınakları içinde halen barınağı kullanan su ürünleri kooperatiflerine kiraya verilememesi nedeniyle Bakanlığımıza işletme izni başvurusu dahi yapılamamaktadır" dedi.

Çalıştayın açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen üç oturumda, konuşmacılar deniz, denizcilik ve Çeşme deniz turizmi hakkında çeşitli sunumlar yaptı.

Vira Haber