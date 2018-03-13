PRÜ ile Katar arasında denizcilik eğitimi anlaşması

Pîrî Reis Üniversitesi tarafından Katar Silahlı Kuvvetleri'ne uluslararası standartlar çerçevesinde en üst derecede denizcilik eğitimi sağlanması konusunda anlaşma imzalandı. Anlaşma, Pîrî Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan ile Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Abdullah Bin Hassan Al Sulaiti arasında imzaladı.

Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansında (DIMDEX 2018) bir araya gelen yetkililer iki ülke arasındaki bu anlaşmadan dolayı memnun olduklarını dile getirdiler. Pîrî Reis Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Oral Erdoğan; "Türkiye ve Katar arasındaki iyi ilişkiler kapsamında gerçekleştirilen bu anlaşma iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi için büyük bir fırsat ve fayda sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

İmza törenine, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel, iMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan, Türk Deniz Eğitim Vakfı Başkanı Sualp Ürkmez, Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Nazmi Çeşmeci de katıldı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof.Dr. İsmail Demir ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, fuar alanında incelemelerde bulundu. Türk savunma Sanayisi, Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'na (DIMDEX 2018) Savunma Sanayii Müsteşarlığı koordinatörlüğünde 33 firma ile katıldı.

Vira Haber