Katar İçişleri Bakanlığı ile Antalya Serbest Bölgede faaliyet gösteren ARES Tersanesi arasında, 3'ü açık deniz karakol botu, 6'sı hücum botu olmak üzere 9 botun satışına yönelik sözleşmeye imza atıldı.

Sözleşme kapsamında ARES Tersanesi, Katar İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığına 3 adet 48 metrelik açık deniz karakol botu ve 6 özel kuvvetler destek hücum botu olmak üzere toplam 9 bot teslim edecek.

ARES Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu, açık deniz karakol botlarının dünyanın en hızlı ve en büyük kompozit gemileri unvanına sahip olduğunu belirterek, "ARES, Katar için artık bir tedarikçi olmaktan ziyade Katarlı bir firmadır. Biz burada yatırımlara başladık." dedi.

Kalafatoğlu, bu sözleşmenin Katar ile yapılan 3. sözleşme olduğuna işaret ederek, daha önce de Katar'a 21 geminin teslim edildiğini aktardı.

Yonca-Onuk'un yeni siparişleri

Fuar kapsamında, ayrıca Katar Silahlı Kuvvetleri, Yonca-Onuk AO ile 4 adet Yonca-Onuk MRTP24/U Special Operation Craft (SOC) botu ve 4 adet Yonca-Onuk MRTP24/U Fast Missile Craft (FAC) botu için 2 ayrı sözleşme imzaladı.

Yonca-Onuk MRTP24/U SOC botu daha önce Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edilen kendini ispatlamış MRTP22/U SAT botlarından geliştirildi.

Söz konusu botlar, Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından açılan ihale sonucunda Deniz Kuvvetleri için inşa edilmeye başlanan 2 adet MRTP24/U Yeni SAT Botu ile aynı platforma sahip ve benzer teknik özellikleri taşıyor.

Yonca-Onuk MRTP24/U Fast Missile Craft (FAC) ise MRTP24/U Special Operation Cradft ile aynı tekne ve üst bina tasarımına sahip hava savunma güdümlü mermi sistemi ve ilave ASELSAN silah sistemi ile donatılacak bir versiyonu olacak.

Teslim edilecek botlar maksimum 50+ knots sürat yapacak.

Yonca-Onuk, bugüne kadar Katar Silahlı Kuvvetleri için Katar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine, 3 adet Yonca-Onuk MRTP16 Ani Müdahale Botu, 3 adet Yonca-Onuk MRTP34 Süratli Hücumbotu ve 4 adet Yonca-Onuk MRTP20 Geliştirilmiş Ani Müdahale Botu teslim etti.

Halihazırda Katar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 6 adet Yonca-Onuk MRTP20 Geliştirilmiş Ani Müdahale Botu'nun inşasına devam ediliyor.

Vira Haber