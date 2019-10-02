ExxonMobil Norveç sularından çıktı

Amerikan enerji şirketi ExxonMobil, 2021 yılına kadar 15 milyar dolar değerindeki çekirdek olmayan varlıklarını satma stratejisinin bir parçası olarak, Norveç sularındaki 20’den fazla sahadaki hisselerini Norveçli Vår Energi’ye satacak. Equinor, including Grane, Snorre, Ormen Lange, Statfjord ve Fram şirketleri tarafından işletilen sahalardan bu yıl içinde günde yaklaşık 150 bin varil petrole eşdeğerde üretim yapılması bekleniyor.

ExxonMobil yaptığı açıklamada, Slagen'deki rafinerisinin ve yaklaşık 250 bağımsız mülkiyete sahip Esso markalı perakende satış yerinden oluşan ağın anlaşmadan etkilenmediğini belirtti.

ExxonMobil Başkan Yardımcısı Neil Chapman amaçlarının sektördeki en güçlü, en rekabetçi Upstream portföyüne sahip olmak olduğunu belirterek, “Bunu uzun yıllardır sahip olduğumuz en iyi projeleri tamamlayarak ve uzun vadeli stratejik değeri düşük olan varlıkları elden çıkararak başarıyoruz. Bu satış, 2021 yılına kadar 15 milyar dolarlık hedefimize ulaşma yolunda olan elden çıkarma programımızın önemli bir parçası” dedi.

Vira Haber