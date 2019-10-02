İsveç Deniz Kuvvetleri mağaraya konuşlandı

The Guardian’ın aktardığına göre, İsveç Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nı Muskö adasındaki üsse taşıma kararı, Rusya kaynaklı olası tehdit bağlamında alındı. İsveçli analiz uzmanı Niklas Granholm, “Ruslar çok güçlü silah kullanabilir ve gereken korumayı sadece Muskö sağlayabilir” dedi.

İsveç Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Rebecca Landberg, Muskö üssünün eşsizliğine dikkat çekerek büyüklüğünü Stockholm’deki eski şehrin alanıyla karşılaştırdı. Landberg, “Silahlı Kuvvetler, operasyonlarını, çevresel bozulmayla ilgili sorunların çözümüne uyarlamalı” dedi.

Muskö adasında, 1950-1960’lı yıllarda inşa edilen deniz üssü, dünyanın en büyük yer altı yapılarından biri. Üs, nükleer savaş durumunda denizaltı ve küçük gemilerin güvenli bir şekilde saklanması için geliştirilmişti.

Vira Haber