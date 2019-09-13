Faiz indirimi sektör için önemli bir adım

Faiz Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın başkanlık ettiği Para Politikası Kurulu sonucunda açıklandı. Merkez Bankası politika faizinin yüzde 19,75’ten yüzde 16,50’ye indirilmesine karar verdi. Banka faizleri 325 baz puan indirdi. Böylece Merkez Bankası son bir buçuk ayda faizleri 750 puan düşürmüş oldu.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada ekonomide toparlanma sinyallerinin devam ettiğine vurgu yapılarak, “Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini göstermektedir.

Yılın ilk yarısında net ihracatın büyümeye katkısı devam ederken, yatırımlar zayıf seyrini korumuş, özel tüketim kademeli olarak katkısını artırmıştır” ifadesi kullanıldı.

İş dünyası Merkez Bankasının politika faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmesine ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin ihracatla büyüme hedeflerinin en önemli belirleyicilerinden bir tanesi kuşkusuz faiz oranları olduğunu belirtti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Merkez Bankası’nın 325 baz puanlık faiz indirim kararını denizcilik sektörü adına çok olumlu bir adım olarak gördüklerini kaydetti.

Son aylarda yaşanan olumlu gelişmelerin bir neticesi olarak enflasyon ve faiz oranlarında kayda değer düşüşlerin gerçekleştiğini belirten Kıran, Merkez Bankası’nın bu çerçevede önemli bir rol üstlendiğini gördüklerini aktardı.

Kıran, "Temennimiz kredi faizlerinin de bu ivme ile hızlı düşüş göstermesi yönünde olup, bankacılık sektörünün üzerine düşen görevi yapmasını arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Vira Haber