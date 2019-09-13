Kristal kabin ile gözlerinizi kamaştıracak bir seyahate hazır olun

MSC Cruises en yeni gemisinde dünyanın ışıl ışıl Swarowski taşlarla kaplı ilk kristal kabinini misafirlerinin beğenisine sunacağını açıkladı. MSC Bellissima’daki bu heyecan verici kabin MSC Cruises gemilerinin on yıldan fazla süredir ikonik özelliklerinden biri olan Swarowski merdivenlerle birlikte geminin ışıltısını ve ihtişamını daha da artıracak.

MSC Cruises’un modern ve yenilikçi gemileri mermeri, kristali ve camın ustaca harmanlandığı, markanın imzası niteliğindeki ikonik tasarım özellikleri ve Avrupa stiliyle benzerlerinden farkını ortaya koyuyor. Swarowski ile MSC Cruises arasındaki işbirliği ikonik merdivenlerin ilk olarak 2008 yılında MSC Fantasia’da kullanılmasıyla başlamıştı. Bu özel swarovski taşlı merdivenler filodaki, aralarında MSC Bellissima’nın da bulunduğu sekiz geminin benzersiz özelliklerinden biri olarak dikkati çekiyor ve en çok fotoğraflanan alanlardan biri olma özelliğini taşıyor.

Tıpkı MSC Cruises gibi bir aile şirketi olan Swarowski, 120 yıldan fazla zamandır dünyanın en kaliteli kristallerini tasarlıyor, üretiyor ve satıyor. Bu iki şirket de sadece aile şirketlerinde görülebilecek seçkinlik, zanaatkârlık, yenilik ve bağlılık tutkusuna sahip. MSC Cruises’un Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago, bu iş birliğini “MSC Cruises gemilerinde zarif düşüncenin simgesi” olarak tanımladı.

Oda numarası bile kristallerle yazılmış bu yeni kabin gemi içerisinde birinci sınıf konaklama konforu sunan MSC Yacht Club alanında yer alacak. Komodin, büfe ve sehpa gibi mobilyalar 700.000 adet kristal taş kullanılarak zarif dokunuşlarla düzenlendi ve kabinin aplikleri de kristallerin ışıltısını daha da artıracak şekilde tasarlandı. Duvarların bile ışıl ışıl mercan çizimleriyle donatıldığı bu özel kabinde kristallerin ihtişamı her yerde olacak.

Yeni kabinin ve 61.000’den fazla Swarowski kristalinin kullanıldığı 96 basamaklı nefes kesen merdiveninin yanı sıra MSC Bellissima’nın dikkat çeken diğer özellikleri arasında MSC Yacht Club’daki kristal detaylı duvar kâğıdı, güverte 7’de zarif tasarıma seçkin dokunuş ekleyen 500.000 kristal taş ve özel LED ile aydınlatılan Aktif Panel de bulunuyor.

Swarowski ve De JORIO DESIGN iş birliği ile tasarlanan yeni kristal kabin ile misafirler gemide sunulan tüm eğlence ve dinlenme fırsatlarını yakalarken aynı zamanda MSC Yacht Club özel alan içerisinde yemenin, içmenin, yüzmenin ve güneşlenmenin tadını çıkaracaklar. Geminin ön güvertelerinde yer alan 95 özel süit, 24 saat butler ve konsiyerj hizmeti ile bu alan misafirlere seyahat boyunca kendilerini şımartma imkânı sunmaktadır.

16018 numaralı ışıltılı kabinde kalmak isteyen misafirler hiçbir ekstra ücret ödemeyecekler ancak konaklama fırsatı için mutlaka erken rezervasyon yaptırmaları gerekecektir! Zira bu kabin diğer MSC Yacht Club kabinleri ile aynı fiyat üzerinden rezervasyona sunulacak!

Vira Haber