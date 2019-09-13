Donanmaya 2. havuzlu çıkarma gemisi

Tayland Kraliyet Donanması (Royal Thai Navy/ RTN) envanterine ikinci havuzlu çıkarma gemisi (Landing Platform Dock/ LPD) geliyor. Tayland, şu an hizmette olan HTMS Angthong (LPD-791) amfibi taarruz gemisinden sonra, 9 Eylül’de Çin ile anlaşma imzaladı.

ABD’nin Austin sınıfı örnek alınarak tasarlanan geminin 2020 yılında RTN’ye teslim edilmesi hedefleniyor. Bölgesel gözetim, karakol, eğitim, lojistik ve afet yardımı gibi farklı operasyonlarda yer alacak olan platform, 800 deniz piyadesi ve zırhlı araçlarından oluşan bir taburu tek seferde nakledebiliyor.

Tayland hükümeti, 2017 yılında Çin’den Yuan sınıfı S26T denizaltısının tedarik edilmesini onaylamıştı. Tip 071E (Yuzhao) sınıfı LPD’nin denizaltıyla uyumlu şekilde görevlerde bulunması beklenirken, ayrıca HTMS Angthong’un (LPD-791) görev yükünü de üstlenmesi planlanıyor.

Vira Haber