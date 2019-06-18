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Fatih'ten sonra Yavuz da sondaja başlıyor

Fatih'ten sonra Yavuz da sondaja başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisini perşembe günü uğurlayacaklarını belirterek, geminin temmuz başında KKTC’den alınan ruhsat sahası üzerinde ilk sondajına başlayacağını söyledi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yavuz sondaj gemimizi perşembe günü uğurlayacağız. Şu anda tersanedeki bakım ve upgrade çalışmaları devam ediyor. Onlar da temmuz başı gibi  KKTC'den almış olduğumuz ruhsat sahası üzerinde ilk sondajına başlamış olacak." dedi.

Dönmez, G20 Enerji ve Çevre Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere  geldiği Japonya'nın Nagano kentine bağlı Karuizawa kasabasında Doğu Akdeniz'de yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Kıbrıs Adası açıklarındaki doğal gaz arama çalışmalarına  ilişkin olarak Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi’nin ikinci sondajını Finike-1 aldı  sahada devam ettiğini belirtti. Oradaki suyun derinliğinin 2 bin 300 metre  civarında olduğunu aktaran Dönmez, şunları söyledi:

"Şu anda da sondajımız 3 bin metreleri aşmış durumda. Hedef  derinliğimiz deniz seviyesinden itibaren 5 bin-5 bin 500 metreler seviyesine  inmek. Yaklaşık 100-120 günlük bir iş programımız var. Temmuz sonuna doğru  hedeflenen noktaya ulaşmış olacağız. Tabii başından beri söylediğimiz bir şey  var. Bu işin garantisi yok. Sondaj yapmadan ne var ne yok bilme imkanımız yok.  Ümitliyiz tabii orada da. Doğu Akdeniz'de Türkiye’yi enerji denkleminin dışına  atmaya çalışanlar, Türkiyesiz realistik bir çözümün olmadığının farkında ama  ifade edemiyorlar."

Kıbrıs'ta yaşayan soydaşların ve KKTC'nin haklarını da sonuna kadar  savunacaklarını ifade ettiklerini de anımsatan Dönmez, adil bir paylaşımdan yana  olduklarını vurguladı.

"Perşembe günü uğurlayacağız"

 Uluslararası hukuka uygun olarak tüm işlemlerin devam ettirildiğini ve  bundan sonra da kararlılıkla bunun sürdürüleceğine dikkati çeken Dönmez, "İkinci  gemimiz de hazırlanmak üzere. Yavuz sondaj gemimizi perşembe günü uğurlayacağız.  Şu anda tersanedeki bakım ve upgrade çalışmaları devam ediyor. Perşembe günü  uğurlayacağız. Temmuz başı gibi KKTC'den almış olduğumuz ruhsat sahası üzerinde  ilk sondajına başlamış olacak." ifadelerini kullandı.

Dönmez, bu lokasyonların tespit edilirken yoğun ve detaylı çalışmalar  yapıldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Uzmanlar değerlendiriyor, yerine göre dışarıdan destek, servis almak  suretiyle yapılan çalışmaların teyidi ve doğruluğu sağlanmış oluyor, ondan sonra  lokasyona karar verilmiş oluyor. Son derece teknolojik bir operasyon. Bu iki  gemimizde zaten dünyada bu çapta bu özellikteki 15-16 gemiden birisi."

Operasyonları büyük oranda yerli personelle yaptıklarına ve yerlileşme  oranının gittikçe arttığına da işaret eden Dönmez, "Hem Yavuz'la hem Fatih'le  gerek Akdeniz'de gerekse Karadeniz'de bu sondajlarımıza devam edeceğiz." dedi.

Sismik arama gemileri sahada

Aynı zamanda iki tanede sismik araştırma gemisi olduğunu anımsatan  Dönmez, bunlardan Barbaros Hayrettin Paşa'nın şu anda adanın güneyinde gerek  KKTC'den almış olduğu ruhsat alanını ve gerekse kendi verdikleri ruhsat  alanlarında sismik aramalarına, araştırmalarına devam ettiğini anlattı.

Dönmez, MTA'ya ait Oruç Reis Gemisi'nin ise bir süre Karadeniz'de  çalıştığını hatırlatarak, "Şu anda o da Marmara’da hidrokarbon rezervlerini  araştırma çalışmalarına devam ediyor. Özetle iki sismik arama gemimiz, iki de  sondaj gemimizle bize ait sularda, kıta sahalarımızda hidrokarbon zenginliğimiz  varsa arayıp, bulmak için çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz." ifadelerini  kullandı.

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Vira Haber

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