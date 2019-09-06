Flying Fox’ın yakıtı Petrol Ofisi’nden

Dünyanın en büyük yatlarından, ‘Flying Fox’, yakıt ikmali için Petrol Ofisi’ni tercih etti. Marmaris açıklarında demirleyen 136 metre uzunluğundaki mega yata, Petrol Ofisi bayisi Asmira Group tarafından 470 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Flying Fox’a bu yaz Petrol Ofisi tarafından ikmali gerçekleştirilen 1 milyon litreden fazla yakıt, 20 bin binek aracın deposunu dolduracak kapasiteye sahip.

Türkiye’de denizcilik sektörüne gerek transit gerekse iç pazarda, hem yakıt, hem de madeni yağlarda; ikmal ve üretim hizmetlerini bir arada sunabilen tek şirket konumundaki PO Marine, önemli bir operasyona daha imza attı. Süper lüks yat Flying Fox, Türkiye’nin akaryakıt ve madeni yağlar ile kimyasallar sektörünün lideri Petrol Ofisi’ni tercih etti.

Bir süredir Muğla ve çevresinde seyreden Flying Fox adlı yata, Asmira Group tarafından 470 bin litre M10 Euro Diesel ikmali yapıldı. Yakıt ikmal operasyonu Marmaris Cruise Port’ta 15 kara tankeriyle gerçekleştirildi.

“Türkiye denizlerinin tamamında yakıt ikmali yapabilen tek marka; PO Marine”

Petrol Ofisi Deniz Satışları Müdürü Celal Ersan, “PO Marine, Hopa’dan İskenderun’a kadar Türkiye denizlerinin tamamında gümrüklü veya transit yakıt ikmali yapabilen tek marka konumundadır” dedi. Celal Ersan, “Türkiye’nin tüm sahil şeridi boyunca konumlandırılmış 7 deniz terminali ve 1 yüzer istasyon ve 5 marina istasyonu ile güçlü bir operasyon gücüne sahibiz. 12 deniz tankeri (barç) ile transit ve iç pazarda yıllık 700 bin tonun üzerinde yakıt ikmali gerçekleştiriyoruz. Bunu da örneklemek gerekirse; PO Marine’in bir günde yaptığı ortalama yakıt satışı miktarı; iyi satış performanslarına sahip 120 istasyonun günlük satış miktarının toplamına eşittir. PO Marine’in yıllık satışı; Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam 12 milyonu aşkın her binek aracın deposunu bir kez dolduracak büyüklüktedir. Flying Fox’a bu yaz sezonunda toplam 4 ikmal gerçekleştirdik.Daha önce, 3 farklı tarihteki ikmallerde toplam 540 bin litre gümrüklü yakıt ikmali yapmıştık. Fly Fox yatına son 470 bin litrelik yakıt ikmali ile toplam 1 milyon 10 bin litre yakıt ikmal etmiş olduk. Bu rakam yaklaşık 20 bin binek aracın deposunun tamamen doldurulmasına eşit bir miktar” diye konuştu.

136 metre uzunluğunda, iki helikopter pisti var

Türkiye kıyılarında seyrederken birçok uluslararası mecrada haberlere konu olarak Türkiye turizmi ve ekonomisine katkı sağlayan Flying Fox, 2016 yılında Almanya’da inşa edildi. 136 metre uzunluğunda, 22.5 metre genişliğinde ve 12 metrelik yüzme havuzuna sahip olurken mega yatta iki de helikopter pisti yer alıyor. Charter listelerinde yer alan süper yatlar içinde en büyükler arasına giren Flying Fox, dünyanın en uzun 16. süper yatı. İç hacim olarak da dünyanın en büyük 14. yatı olan Flying Fox, tam 9.100 GT hacminde.

Vira Haber