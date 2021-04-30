Garanti'den Ekonomiye 446 Milyar Lira Destek

Garanti Bankası'nın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 3 ayında, net kârı, 2 milyar 544 milyon 331 bin TL oldu. Bankanın Aktif büyüklüğü 568 milyar 834 milyon 636 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 445 milyar 877 milyon 243 bin TL oldu.

Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti, aktiflerin yüzde 65’i mevduatlar ile fonlanıyor. Mevduat tabanı yılın ilk 3 ayında yüzde 4 büyüme ile 371 milyar 866 milyon 557 bin TL oldu. Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 15.8, özkaynak kârlılığı yüzde 16.7 , aktif kârlılığı ise yüzde 1.9 seviyelerinde gerçekleşti.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "2020 yılında başlayıp 2021 yılında da devam eden faiz ve kur artışları bizi son derece hareketli bir dönemin içine soktu. Garanti BBVA olarak, ülkemizdeki pozitif ayrışma ile birlikte yaşadığımız bu ortamda ilk çeyreği, oldukça başarılı finansal sonuçlarla geride bıraktık. Ekonomiye verdiğimiz kredi desteği, sene başından beri yüzde 7 artarak 446 milyar TL büyüklüğe ulaştı. TL kredilerde pazar payımız yüzde 10 seviyesine yükseldi" açıklamasında bulundu.

Vira Haber