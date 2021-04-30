Ya Sa Denizcilik, Kızaktaki Gemiyi 30 Milyon Dolara Aldı

Singapur merkezli SDTR MARINE tarafından Çinli Shanhaiguan Tersanesi'ne sipariş edilen, 230 metre boyunda, 33 metre genişliğinde ve 85 bin DWT taşıma kapasitesine sahip, kızakta bulunan SDTR BELLA isimli kamsarmax tipi dökme yük gemisi, Avic Leasing tarafından İstanbul merkezli Ya Sa Denizcilik Şirketine 30 milyon dolara satıldı.

Geminin, Haziran ayında tesliminin gerçekleşmesi beklenirken, gemiye Marshall Bayrağı çekilerek Yasa Denizcilik filsouna katılacağı ve isminin ise YA SA DIAMOND olarak değiştirileceği kaydedildi.

Öte yandan Ya Sa Denizcilik, kamsarmax filosunu büyütmek amacıyla Chengxi Tersanesi ile 4 adet kamsarmax tipi dökme yük gemi siparişi için görüşmelere başladığı öğrenildi.

Vira Haber