Sanmar, Benzersiz Buz Kıran Römorkörün İlkini Teslim Etti

Sanmar, kuzey Baltık Denizi'nin zorlu koşullarında tüm yıl boyunca çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış Finlandiya merkezli operatör Alfons Håkans'a benzersiz yüksek performanslı iki römorkörden ilkini teslim etti.

Yeni sahibi tarafından Selene adı verilen römorkör Robert Allan Ltd tarafından tasarlandı. Geliştirilmesinin her aşamasında tasarımcı, operatör ve Sanmar tersanelerinin yakın işbirliği ile TundRA 3200, sınıfında bir ilk olarak geliştirildi.

31.5 LOA Selene, 12m'lik kalıplanmış bir kirişe ve 5.6m'lik bir seyir draftına sahip. Her biri Kongsberg US 255 CP Z sürücüsünü çalıştıran iki Caterpillar 3516C ana motorla güçlendirilmiş olup, 65 tonu aşan bir çekme bariyeri sağlar. Geminin elektrik ihtiyaçları, her biri 118 kW'lık iki Caterpillar C7.1 jeneratör seti ile karşılanıyor.

Römorkör, açık suda iyi deniz tutuşu ve nispeten yüksek serbest hareket hızını önemli eskort performansıyla birleştiren benzersiz dengeli bir tasarıma ve aynı zamanda etkili bir buz kırma kabiliyetine sahip. Hedefe verimli bir şekilde ulaşabilmek için titiz bir araştırma ve analiz ile başarıldı.

13 deniz mili hıza ulaşabilen ve 121m3 akaryakıt kapasitesine sahip olan römorkör, eskort, gemi asistanı, buz kırma ve buz yönetimi, açık denizde çekme, güvertede küçük kargo transferi gibi çok sayıda farklı görevi yerine getirebilir. Bunlara 20ft konteynerler, kurtarmada yardım ve petrol sızıntısı kurtarma dahil.

Gövde, buz kırma operasyonları sırasında güvenliği sağlamak ve yapısal hasar ve kabuk plakası deformasyonu olasılığını ortadan kaldırmak için, öngörülen buz sınıfı 1A'nın gerekliliklerinin önemli ölçüde üzerinde bir güçle buz kırma için tasarlandı. Yanaşma ve ayrılma sırasında gemiye yardımcı olmak için römorkör, iki yönlü, baş ve arkaya itme ve çekme için gerekli tüm ekipman ve çamurluk ile donatıldı.

Sanmar, çekişmeli bir uluslararası ihale sürecinin ardından Türkiye'deki özel yapım Altınova Tersanesi'nde römorkörleri inşa etme sözleşmesini kazandı. Sözleşme, özel yapım ağır buz kıran römorkörlerdeki ilk girişimiydi ve şimdi standart portföyüne Buz Sınıfı römorkörleri ekledi.

GELİŞMİŞ RÖMORKÖR YELPAZESİ İÇİN ÖNEMLİ SÖZLEŞME

Sözleşmenin, modern ve teknolojik olarak gelişmiş römorkör yelpazesinin genişlemesi açısından önemli olduğunu belirten Sanmar Başkanı Cem Seven, "Ayrıca, prestijli ve karmaşık römorkör yapım projelerini rekabetçi bir fiyata yürütmek için gerekli becerilere, işçilik kalitesine ve gelişmiş çalışma uygulamalarına sahip olduğumuzu gösteriyor.

Pandemiye rağmen inşa süreci sorunsuz geçti

Alfons Håkans'ın Genel Müdürü Joakim Håkans ise, “Sanmar'a sipariş verdiğimizde dünya çok farklı bir yerdi. Bununla birlikte, pandeminin tüm zorluklarına ve beklenmedik gecikmelerine rağmen, inşa süreci sorunsuz ve işbirliği sorunsuz geçti.

Yeni inşa ettiğimiz ürünlerin, ekonomik bölgemizdeki ticaretin iyileştirilmesi için hizmetlerimizi güçlendirmek için Alfons Håkans Baltık Denizi filosuna katıldığını görmekten büyük heyecan duyuyoruz. Yeni gelenlerimizden ilki, İstanbul'dan Estonya'nın Muuga kentine 3 hafta süren aralıksız eve teslimatını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi, başlı başına oldukça etkileyici bir kalite kanıtı.

Bu vesile ile Sanmar'ın proje ekibine ve zorlu süreçte yer alan tüm bireylere teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Vira Haber