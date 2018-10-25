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Gazprom, Türk Akımı'nın ikinci kolu için tarih verdi

Gazprom, Türk Akımı'nın ikinci kolu için tarih verdi

Rus enerji şirketi Gazprom`un Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev, TürkAkım projesinde ikinci hattın kara kısmının inşaasına 2019`da başlamayı planladıklarını bildirdi.

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Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkan Yardımcısı  Aleksandr Medvedev, Gazprom dergisine verdiği mülakatta, bu yılın 9 aylık döneminde bin metreküpü ortalama 235 dolar fiyatla toplam 148,2 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettiklerini belirtti.

Yıl sonuna kadar bin metreküpü ortalama 248 dolardan toplam 200 milyar  metreküplük ihracatla rekor kırmayı hedeflediklerini aktaran Medvedev, "Avrupa  doğal gaz piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirdiğimizde, önümüzdeki yıllarda  da yıllık 190-200 milyar metreküplük ihracat seviyesinin devam edeceğini  öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinde deniz kısmı inşaatının takvim doğrultusunda ilerlediğini belirten Medvedev, şunları kaydetti:

"Projede deniz kısmının inşası önümüzdeki aylarda tamamlanacak. İkinci  hattın kara bölümünün inşasına gelecek yıl başlamayı planlıyoruz. BOTAŞ ile istişarelerimiz devam ediyor ve aralık 2019'da projenin hizmete girmesi planlanıyor."

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak  TürkAkım doğal gaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye  sahip iki hattan oluşacak. Projede ikinci hattın Yunanistan üzerinden İtalya'ya veya Bulgaristan üzerinden Sırbistan'a ulaştırılması değerlendirilen güzergahlar arasında bulunuyor.

Vira Haber

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