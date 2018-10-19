Brezilya’nın CCT ihalesine 4 tersane katılacak

Brezilya Donanması'nın Program Yönetimi Direktörlüğü (Diretoria de Gestão de Programas da Marinha, DGePM), Class-Tamandaré Corvettes (Portekizce CCT) programında “kısa liste”ye kalan tersaneleri duyurdu. Tamandaré Projesi, yaşlanan Niteroi ve Broadsword sınıfı firkateynlerin yerini alacak. Fırkateynlerin her biri yaklaşık 700 milyon dolar, korvetler ise 380 milyon dolara mal olacak.

Dört konsorsiyum

1 - “ÁGUAS AZUIS”: EMBRAER ve TKMS

2 - “DAMEN-SAAB TAMANDARÉ”

3 - “FLV”: Fincantieri ve VARD,

4 - “VİLLEGAGNON”: Deniz Grubu ve Enseada.

Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM), Brezilya Donanması'nın Tamandaré sınıfı Corvette (CCT) Projesi'ne teklif vermek üzere Brezilya'nın Brasfels Tersanesi ile Haziran 2018'de bir Mutabakat Zaptı imzalamıştı.

Vira Haber