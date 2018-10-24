Korvet inşası için karar aşamasında

Romanya envanterinde kullanılan ve Kraliyet Donanması’ndan tedarik edilen iki adet eski Tip 22 sınıfı fırkateynin yerini alacak gemilerin seçileceği ihaleye üç katılımcı teklif verdi. Fransa’dan Naval Group, Hollanda’dan Damen Schelde Naval Shipbuilding ve İtalya’dan Fincantieri, ihalede yer aldı.

Bükreş, 2 bin 500 ton ağırlığında bir gemi ihtiyacı belirlemişti. İhtiyaç dahilinde platformun denizaltısavar harbi, su üstü harbi, hava savunma, elektronik harp, donanma ateş destek ve arama-kurtarma görevlerinde kullanılabilmesi istendi. Romanya’nın yerel katkı talebinde bulunması sebebiyle üç firma da ülkede konuşlu partnerlerinin de yer aldığı birer teklif paketi oluşturdu. Damen, SIGMA 10514 sınıfı korveti ESSM ve Harpoon Blok II füzelerinin yanı sıra denizaltısavar harbi için donanım entegre etmeyi önerirken Fincantieri ise daha önce Birleşik Arap Emirlikleri için inşa ettiği Abu Dhabi sınıfı korvetlerin Romanya ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmiş bir modelini teklif etti.

Vira Haber