Geleceğin denizcileri PRÜ’yü gezdi

Yalova Altınova Belediyesi 7’den 77’ye Çevrimiçi Altınova Projesi kapsamında Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri Piri Reis Üniversitesi’ni gezdi. Tersane Girişimcileri A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerine yönelik üniversite tanıtım gezilerinin ilk ayağı gerçekleştirildi.

Altınova Denizcilik Lisesi öğrencileri, denizcilik ve gemi inşa alanında dünya kalitesi ve standartlarında eğitim ve öğretim verip araştırmalar yapan Piri Reis Üniversitesi’ni gezdi. Öğretmen ve öğrenciler gezinin gerçekleşmesine katkı sağlayan Altınova Kaymakamı Ahmet Regaip Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’a teşekkür ettiler.

Vira Haber