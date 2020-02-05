Geleneksel Kadınlar Günü yemeği için geri sayım başladı!

Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gün olan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel WISTA Türkiye’nin gelenekselleşmiş yemeği bu sene İstanbul/ Ataşehir’deki Sheraton Grand Otelinde olacak.

Bu özel günün anlam ve önemine uygun olarak WISTA Türkiye’nin 8 Mart Dünya Kadınlar gününe özel düzenleyeceği gelenekselleşmiş yemekten elde edinilecek gelir, Denizcilik Fakültelerinde okuyan kız öğrencilerine burs olarak dağıtılacak.

Sektörün tüm kollarını cinsiyet ayrımı gözetmeksizin buluşturan WISTATürkiye marka etkinliği bu yıl 9 Mart 2020 tarihinde gerçekleşecek olup bu seneki durak Istanbul Ataşehir’deki Sheraton Grand Oteli olacak.

Vira Haber