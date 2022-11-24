Gelibolu Tersanesi, NB60 Kuru Yük Gemisinin İnşasına Başladı

Gelibolu Tersanesi, tasarımını Conoship International’ın üstlendiği 88 m NB60 kuru yük gemisinin inşasına Gelibolu’daki tesislerinde düzenlediği sac kesim töreniyle başladı. Törene Gelibolu Kaymakamı Bekir Arabacı, Belediye Başkanı Münir Mustafa Özacar ve birçok kişi katıldı.

Tören istiklal marşının okunmasının ardından, Gelibolu Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Aksoy’un konuşmasıyla başladı. Aksoy yaptığı konuşmada: "Gelibolu Tersanesi olarak yeni inşa projemize başlamaktan mutluyuz. Bu proje, sevgili ağabeyim merhum Mehmet Aksoy’un vefatından sonra yapacağımız ilk yeni inşa. Bu nedenle tersane olarak çok anlamlı ve özel tarafı var. Bu projenin hayata geçirilmesinde çok emeği olan Oya Aksoy ve tüm ekibimize teşekkürlerimi sunuyor ve hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Bu Proje Standartlar Üstü Olacak"

Gelibolu Tersanesi Yönetim Kurulu Üyesi Oya Aksoy tersanenin yeni inşasıyla ilgili olarak önemli bilgiler verdi. 2024 Ocak ayında tamamlanması beklenen yeni inşa ile ilgili olarak: "Projemiz geleceğe hazır bir proje olarak tasarlandı. Bilindiği üzere yakıt tüketimi, yeni yakıt cinsleri, yenilenebilir enerjiler ve tasarruf konusu tüm yeni inşa alanlarında günümüzün en önemli konusu. Her geçen gün hızla dönüşen dünyada sektörümüzde de her şey hızla değişecek. İnovasyona ve teknolojiye gerçek anlamda yatırım yapan bir tersane olarak gemimizi, geleceğin yakıt türü ne olursa olsun küçük bir revizyonla yeni sisteme geçirilebilecek bir sistemle tasarladık. Elektrikli tahrik sistemli, %10 tasarruf sağlayan gemimiz günümüz standartlarının üzerinde standartlar üstü bir yeni inşa olacak" dedi.

Kaymakam Bekir Arabacı: Gelibolu Tersanesi atalarımızdan kalan mirası başarıyla sürdürüyor

Sac kesim törenine katılan Gelibolu Kaymakamı Bekir Arabacı kürsüde yaptığı konuşmada:

"Projeyi en başından beri yakından takip eden biri olarak bugün hayata geçirildiği ve bu güzel anlara tanıklık ettiğim için çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Bildiğininiz gibi ilk tersane Osmanlı zamanında Gelibolu’da kurulmuştur. Atalarımızdan miras kalan denizcilik ve tersaneciliğin ilk ve en önemli yeri her zaman bölgemiz olmuştur. Bugün tersaneciliğin topraklarımızda başladığı yer olan Gelibolu’muzun akla ilk gelen tersanesi Gelibolu Tersanesi’dir. Gelibolu Tersanesi bu mirası başarıyla sürdürmekte ve bizleri gururlandırmaktadır. Tarihi mirasımızı sürdüren, ülkemiz ve ekonomimize değer katan Gelibolu Tersanesi’ni heyecan verici projesinden dolayı can-ı gönülden tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından yeni inşanın ilk sac kesimi alkışlar arasında gerçekleşti. Gelibolu Tersanesi yönetim kurulu, protokol ve işçiler günün anısına istinaden toplu fotoğraf çekildikten sonra tören sona erdi.

GELİBOLU TERSANESİ NB60 Kuru Yük Gemisi Teknik Özellikler

Tasarım: CONOSHIP INTERNATIONAL

Tam uzunluk: 88.00 M

Genişlik: 13.20 M

Brüt Tonaj: 2.585 GT

Net Tonaj: 1.201 NT

Ağırlık: 3.640 T