Gemi kiralama, brokerlık eğitim seminerleri
İstanbul’da 25 Kasım’da 7.kez düzenlenecek olan gemi kiralama, brokerlık ve demuraj-dispeç hesapları eğitim seminerleri talep üzerine 20 Ekim 2018 tarihinde İzmir’de de düzenlenecek.
Seminere; Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Lojistik, Dış Ticaret, Deniz Brokerlığı bölümü öğrencileri, mezunları, gemi işletmeciliği şirketlerinde veya dış ticaret şirketlerinde gemi, yük bağlantısı-operasyonu yapmayı planlayan gemi broker adayları ve bu alanlarda iş hayatına atılmış, kariyer basamaklarını hızla çıkmak isteyen gençlerin katılımı hedefleniyor.
Seminerlere katılım gösteren kişilere, Tülin Şendur'un eğitmen olarak yer aldığı Uluslararası Bilim ve Eğitim Konfederasyonu İstanbul tarafından katılım sertifikası verilecek.
Kayıt ve sertifikaların düzenlenebilmesi için katılımcıların hangi seminere katılacaklarını, TC kimlik numaralarını, isim ve soyadlarını, telefon numaralarını info@egitimkonfederasyonu.org ve info@tulinsendur.com adresine bildirmesi gerekiyor.
İzmir Semineri
Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi -saat 13:00/17:00
Yer : Ahmet Piriştina Kültür Merkezi
Adres: Şemikler Mahallesi, 6274/1. Sk., 35560 Karşıyaka/İzmir
İstanbul Semineri
Tarihi : 25 Kasım 2018 Pazar - saat 13:00/17:00
Yer: Uluslararası Bilim ve Eğitim Konfederasyonu
Adres : Sultantepe Mah. Cumhuriyet Cad.
Kat 6 No 9 Fıstıkağacı İş Merkezi
Üsküdar/İstanbul
Vira Haber
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.