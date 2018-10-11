Seminere; Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Lojistik, Dış Ticaret, Deniz Brokerlığı bölümü öğrencileri, mezunları, gemi işletmeciliği şirketlerinde veya dış ticaret şirketlerinde gemi, yük bağlantısı-operasyonu yapmayı planlayan gemi broker adayları ve bu alanlarda iş hayatına atılmış, kariyer basamaklarını hızla çıkmak isteyen gençlerin katılımı hedefleniyor.

Seminerlere katılım gösteren kişilere, Tülin Şendur'un eğitmen olarak yer aldığı Uluslararası Bilim ve Eğitim Konfederasyonu İstanbul tarafından katılım sertifikası verilecek.

Kayıt ve sertifikaların düzenlenebilmesi için katılımcıların hangi seminere katılacaklarını, TC kimlik numaralarını, isim ve soyadlarını, telefon numaralarını info@egitimkonfederasyonu.org ve info@tulinsendur.com adresine bildirmesi gerekiyor.

İzmir Semineri

Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi -saat 13:00/17:00

Yer : Ahmet Piriştina Kültür Merkezi

Adres: Şemikler Mahallesi, 6274/1. Sk., 35560 Karşıyaka/İzmir

İstanbul Semineri

Tarihi : 25 Kasım 2018 Pazar - saat 13:00/17:00

Yer: Uluslararası Bilim ve Eğitim Konfederasyonu

Adres : Sultantepe Mah. Cumhuriyet Cad.

Kat 6 No 9 Fıstıkağacı İş Merkezi

Üsküdar/İstanbul

Vira Haber