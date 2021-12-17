Gemiadamları Disiplin Komisyonu Kararları Açıklandı
Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinin 64 üncü maddesine istinaden kurulan, Gemiadamları Disiplin Komisyonu tarafından 4 Kasım 2021 tarihinde yapılan ve 2021/2 karar tutanağında imza altına alınan kararlar belli oldu.
Disiplin komisyonuna göre alınan kararlar şöyle:
1-Paris Liman Devleti Kontrolü Memorandumu (Paris Mou) kapsamında yapılan PSC denetimi sırasında,
a- Geminin, gemi personelini, geminin yükünü veya deniz çevresini tehlikeye atan davranışlarda bulunması suçundan;
- Uzakyol Kaptanı yeterlik belgesine sahip bir gemiadamına, yeterlik belgesinin 3 ay süre ile askıya alınma cezası,
- Uzakyol Birinci Zabit yeterlik belgesine sahip bir gemiadamına, yeterlik belgesinin 2 ay süre ile askıya alınma cezası,
- Uzakyol Başmühendis yeterlik belgesine sahip bir gemiadamına, yeterlik belgesinin 3 ay süre ile askıya alınma cezası,
b- Amirleri tarafından verilen görevleri ihmal etmek suçundan;
- Uzakyol İkinci Mühendis yeterlik belgesine sahip bir gemiadamına ihtar cezası;
- Uzakyol Birinci Zabit yeterlik belgesine sahip bir gemiadamına ihtar cezası,
2- Gemideki sosyal refahı etkileyecek şekilde diğer personele taciz, sindirme ve baskı uygulamak suçundan;
-Aşcı yeterlik belgesini sahip bir gemiadamına, yeterlik belgesinin 6 ay süre ile askıya alınma cezası ve tam teşekküllü bir Devlet Hastanesinden Genel Sağlık Hükümleri kapsamında Psikiyatri Muayenesi dâhil olmak üzere sağlık raporu almasının istenmesine,
-Yağcı yeterlik belgesine sahip bir gemiadamına, yeterlik belgesinin 6 ay süre ile askıya alınma cezası,
3- Geçerli bir mazereti olmadan gemiyi terk etmek suçundan;
-Gemici yeterlik belgesine sahip gemiadamına, yeterlik belgesinin iptal cezası,
-Aşçı yeterlik belgesine sahip gemiadamına, yeterlik belgesinin iptal cezası,
4- Kasten ve makul sebep olmaksızın gemiye hasar vermek, gemideki herhangi bir mala zarar vermek veya gemideki herhangi bir malı denize atmak suçundan;
-Uzakyol Kaptan yeterlik belgesine sahip gemiadamına, yeterlik belgesinin iptal cezası,
5- Seyir veya liman vardiyasında yapmakla yükümlü olduğu periyodik kontrol ve işleri aksatmak suçundan;
-Kaptan ve Birinci Zabit yeterlik belgelerine sahip gemiadamlarına, ihtar cezası verildi.”
Vira Haber
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