İran ve Umman'dan Ortak Deniz Tatbikatı

İran ve Umman deniz kuvvetleri, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

İran ve Umman Ortak Askeri Dostluk Komisyonlarında varılan mutabakata göre, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde İran ve Umman deniz kuvvetleri arasında kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, İran Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı ve Umman Deniz Kuvvetlerinin katılımı ile iki ülkeden helikopterlerin ve İran'a ait İHA'ların desteği ile düzenlendi.