‘Uluslararası Denizcilik Kadınları Günü’ Tarihi Belli Oldu

Açıklanan karar, denizcilik sektöründeki kadınların işe alınmasını, denizcilik sektöründe kadın istihdamının teşvik edilmesini, sektörde kadın profilinin yükseltilmesini ve IMO’nun Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’e (kadınlara karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak) olan bağlılığını güçlendirmeyi, cinsiyet eşitliğini sağlamayı ve tüm kadınları ve kızları güçlendirmek) ve denizcilikte mevcut cinsiyet dengesizliğini ele almak için çalışmaları desteklenmesini kapsıyor.

Uluslararası Denizcilikte Kadınlar Günü oluşturma önerisi, eylül ayında IMO’nun Teknik İşbirliği Komitesi (TC) tarafından onaylandı ve ardından kasım ayında yaptığı toplantıda IMO Konseyi tarafından kabul edildi.

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, açıklanan karardan duyduğu memnuniyeti belirterek, 18 Mayıs tarihinin denizcilikteki kadınlar için toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşma çabalarını daha da artıracağını ifade etti. Lim devamında şöyle konuştu: “Karar, denizcilikte kadınların güçlendirilmesine ilişkin 2019 temasının ve 2019’da kabul edilen Meclis kararının mükemmel bir devamı niteliğinde. Üye devletlerin kadınlar için engelsiz bir ortam elde etme çağrısına katılmalarından memnuniyet duyuyorum. Tüm kadınlar, denizcilik ve gemi yapımı da dahil olmak üzere denizcilik camiasının faaliyetlerine tam, güvenli ve herhangi bir engel olmaksızın katılabilmeli.”

Vira Haber