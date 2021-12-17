Umman Körfezi'nde Gemiyi Havaya Uçurdular!

ABD Donanması Perşembe günü yaptığı açıklamada, Umman kıyılarında yelkenli gemilerinde bulunan zulalarını ateşe verdikten sonra, uyuşturucu kaçakçılığından şüphelenilen beş İranlıyı kurtardığını açıkladı.

Donanma, Çarşamba günü Umman Körfezi'nde seyrederken, Arap yelkenlisi olarak da bilinen gemiyi gösteren, havadan gözetleme görüntülerini yayınladı. Gemidekiler, Donanma yaklaşırken kargo ambarının üzerine muhtemelen ateşi harlayan bir sıvı döktü. Daha sonra dumanlar çıktı ve gemi büyük bir patlamayla sallandı.

Patlamanın ardından USS Sirocco devriye gemisi olay yerine geldi ve İranlı gemicileri kurtardı. Denizciler ayrıca 1.745 kilogram esrar, 500 kilogram metamfetamin ve 30 kilogram eroin ele geçirdi. Uyuşturucuların toplam değerinin 14,7 milyon dolar olduğu kaydedildi.

TÜM MALLAR BATTI

ABD Donanması'nın Ortadoğu merkezli 5. Filosu sözcüsü Timothy Hawkins, denizcilerin yelkenli teknesindeki tüm uyuşturucuların gemiyle birlikte yandığını veya battığını düşündüklerini söyledi.

Donanma, Arap yelkenlisinden kurtarılan beş İranlının tedavi altına alındığını ve Umman'daki yetkililere teslim edildiğini söyledi. Arap yelkenlisinde bir İranlı daha kayıp. İran Perşembe günü itibariyle olayı henüz kabul etmedi.

Bölgedeki Donanma ve müttefik kuvvetler, Ortadoğu su yollarında narkotik karşıtı devriyeler yürütüyor. Kaçakçılar, Afganistan'dan eroini ve diğer uyuşturucuları sessizce bölgeden taşımak için genellikle Arap yelkenlilerini kullanıyorlar.