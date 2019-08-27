GEMİSEM'den, ‘Bilirkişilik Temel Eğitimi’

Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu genelge gereği bilirkişilik yapacak kişilerin “Bilirkişilik Temel Eğitimi” alması gerektiği belirtildi.

Gemi Mühendisleri Odası Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (GEMİSEM), “Bilirkişilik Temel Eğitimi” düzenleyecek. Eğitimin 24 saat olduğu, 18 saatinin teorik, 6 saatinin ise pratik eğitim olarak planlandığı bildirildi.

Eğitimin herkese açık olduğu ifade edildi. Kayıt yaptırmak isteyen üyelerin ve üye dışındaki kişilerin gmo@gmo.org.tr adresine bilgi vermeleri istendi.

Eğitimin GMO Oda Merkezi’nde 12 Ekim, 13 Ekim, 19 Ekim ve 20 Ekim 2019 tarihleri arasında verileceği belirtildi.

Eğitim yeri: GMO Oda Merkezi

Adres: Postane Mah. Gölboyu Nil Sok No:10 Tuzla/İstanbul

Planlanan Eğitim Tarihi: 12-13-19-20 Ekim 2019

Vira Haber