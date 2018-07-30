GEMİSEM’in eğitimlerine yoğun ilgi

Eğitim, 26-28 Temmuz tarihlerinde Türk Loydu Vakfı Profesör Teoman Özalp Salonu'nda düzenlendi. Toplamda 21 saat süren eğitim, LAYHER Firması yetkilisi Bora Çelebioğlu tarafından verildi.

Eğitimin ikinci gününde, Gemi Mühendisleri Odası bahçesinde, pratik iskele uygulaması yapılarak, katılımcılara her türlü iskele sistemleri bilgisi kazandırıldı.

Aktif ve yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen eğitimin sonunda katılımcılara sertifika takdim edildi.

Vira Haber