Genç Yelkenciler, Dünya Şampiyonaları'nda Yarıştı

Dünya 21 Yaş Altı Laser Yelken Şampiyonası ve Dünya Gençler RSX Yelken Şampiyonası'nda yarışan Türk sporcular, madalya alamadı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Gdynia kentinde düzenlenen Dünya 21 Yaş Altı Laser Yelken Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Berkay Abay, 20'nci, Alp Baltalı ise 34. oldu.

Milli sporcular Eda Yavuz ve Batuhan Arslan da Fransa'nın Penmarch kasabasının ev sahipliği yaptığı Dünya Gençler RSX Yelken Şampiyonası'nda mücadele etti. Eda, kadınlar kategorisini 30. sırada tamamladı. Erkeklerde yarışan Batuhan ise genelde 50'nci, 17 yaş altı kategorisinde 15. sırayı aldı.

Vira Haber