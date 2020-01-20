GEPA-Norveç iş birliği

Norveç’teki 21 noktada gemi filika, kurtarma botu ve indirme donanımları alanında teknik servis hizmeti veren ülkenin en köklü denizcilik firmalarından biri olan KIS MARITIME ile temsilcilik anlaşması imzalayan GEPA Fiberglass, bu alanda müşteri ihtiyaçlarına daha aktif ve hızlı cevap verme olanağı sağlamış oldu.

Norveç’in en büyüğü

Anlaşma için Türkiye’ye gelen KIS MARITIME Genel Müdürü Birger Andre Hansen, “KIS MARITIME olarak KIS Group Norway çatısı altında Norveç’te kendi alanında teknik servis hizmeti veren en büyük bağımsız kuruluş olduklarının altını çizdi. GEPA’yı bölgelerinde en iyi şekilde temsil edeceklerini, böylece Türkiye – Norveç işbirliğinin satış sonrası alanda da geliştirilmiş olacağını söyledi.

Toplantıya katılan diğer bir isim olan KIS MARITIME Servis Müdürü Kristoffer Fjeldstad ise özellikle filika servisleri konusunda yürürlüğe giren yeni kurallar sonucunda, can kurtarma araçlarının teknik servis hizmetleri daha önemli ve göz önünde olan bir konu haline geldiğini sözlerine ekledi.

GEPA Fiberglass Genel Müdürü Barbaros Onur ise, Türkiye’de Norveçli armatörler için inşa edilen gemilerde yerli üretim ürünlerin kullanılması konusunun yan sanayi alanından her alana hizmet ve üretim sağladığını vurguladı. Firmaların kalitelerini artıran bir etkisi olduğunu ve GEPA olarak Norveç projelerinde yer almanın kendileri için en büyük hedeflerden biri olduğunu söyledi.

GEPA Fiberglass Satış Müdürü Sindre Knutsen ise, bu anlaşma ile satış sonrası hizmetleri için GEPA’yı tercih eden Norveçli armatörlerin kendi ülkelerinde yalnız olmadığını ve KIS Maritime kalitesiyle kendilerine en iyi servislerin sağlanacağını söyledi. Servis ve Satış Sonrası Destek anlaşması iki firma arasında 14.01.2020 tarihinde İstanbul, Tuzla GEPA Genel Merkezinde yapıldı.

Vira Haber