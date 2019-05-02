Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yeniler Topluluğu’nun düzenlediği “Girişimcilik” Semineri’nin konuğu GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu oldu. ÇOMÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminere meslek yüksekokulu öğrencileri ve akademik personelleri katıldı. Geniş katılımın olduğu seminerde GESTAŞ Genel Müdürü, gençlere ‘girişimcilik’ ve ‘iş hayatı’yla ilgili deneyimlerini aktardı.

Çanakkale doğumlu olan ve üniversiteye kadar eğitim öğretim hayatını Çanakkale’de geçiren Uslu, ilköğretim ve ortaöğretim yıllarından örnekler vererek öğretmenlerin ve ailelerin kişisel gelişimde önemli yer kapladığına vurgu yaptı.

İş hayatından önce son evre olan üniversite hayatının verimli geçirilmesi gerektiğini kaydeden GESTAŞ Genel Müdürü, kendi üniversite yıllarından örnekler vererek; hedeflerin iyi belirlenmesi, birçok iş yerine tek işte uzmanlaşılması, mutlaka yabancı dil öğrenilmesi, denemekten ve risk alınmaktan kaçınılmaması, özgüvenin sağlam olması gibi kriterlerin önemine değindi. Uslu, konuşmasının sonunda üniversiteli gençlere gelecekle alakalı kendilerine yatırım yapmalarını, ne yapmak istediklerine net olarak karar vermeleri, üniversite hayatında bu hedefle ilintili bir işte çalışmaları tavsiyelerinde bulundu.

Seminerin sonunda ÇOMÜ Yeniler Topluluğu, GESTAŞ Genel Müdürü’ne plaket takdim ederek katılımlarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Vira Haber