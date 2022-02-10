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GMO 9. Öğrenci Çalıştayı İçin Geri Sayım Başladı!

GMO 9. Öğrenci Çalıştayı İçin Geri Sayım Başladı!

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu tarafından düzenlenen 9. Öğrenci Çalıştayı 26-27 Şubat 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

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TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu tarafından düzenlenen 9. Öğrenci Çalıştayı 26-27 Şubat 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

İlki 2012 yılında yapılan ve bu yıl 9.  Kez gerçekleşecek olan TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu Öğrenci Çalıştayı için geri sayım başladı. Toplamda 2 gün sürecek çalıştayda katılım herkese açık.

26-27 Şubat  2022 tarihlerinde Tuzla Ay Yıldız Sosyal Tesislerinde gerçekleşecek olan 9. Öğrenci Çalıştayı’nın açılış töreni 26 Şubat 2022 Cumartesi günü saat  10:00’da başlayacak.

Tüm denizcilik ve gemi inşaatı sektörünün davetli olduğu çalıştay Cami Mahallesi Şehitler Caddesi No:14 Tuzla adresinde bulunan Ay Yıldız Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

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