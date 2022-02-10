Ukraynalı Pallada Tersanesi, Türk Hidrodinamik’e Yüzer Havuz İnşa Edecek

Ukrayna’nın Herson şehrinde faaliyet gösteren devlete bağlı Ukroboronprom şirketi bünyesinde bulunan Pallada Tersanesi, Türk Hidrodinamik Tersanesi için yüzer iskele inşa edecek.

Ukrayna Devlet şirketi Ukroboronprom bünyesinde yer alan Pallada Tersanesi ile Türk Hidrodinamik Tersanesi, 8 bin 500 ton kapasiteli kompozit yüzer iskele yapımı ve tedariki için bir sözleşme imzaladı.

Pallada Tersanesi’nin üst düzey yöneticisi Yevgeniy Alhimov , “Bu, Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un Ukrayna ile iki ülke Cumhurbaşkanlarının huzurunda serbest ticaret bölgesi anlaşması imzalamasından sonra imzalanan ilk Ukrayna-Türk sözleşmesidir.” açıklamalarında bulundu.

Şirketin açıklamalarına göre; yüzer iskele, modern teknoloji kullanılarak inşa edilecek. Yüzer iskelenin dubası, sülfata dayanıklı portland çimentosundan; kuleleri ise gemi inşa çeliğinden yapılacak.

Bu malzeme kombinasyonunun, bakım maliyetlerini azaltacağı ve 50 yıldan uzun bir ömre sahip olacağı tahmin ediliyor. Ukrayna’da inşa edilecek yüzer iskele için Avrupalı ve Türk tedarikçilerle çalışılacak.

Pallada 1968’den beri, 39’u birçok farklı ülkede işletilen 43 çeşitli yüzer havuz ve iskele inşa etti.

