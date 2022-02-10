Yılın İlk Ayında Yeni Gemi Siparişlerinin %48’i Çin’e Verildi
Clarksons tarafından yayımlanan verilere göre, küresel piyasalardaki yeni gemi siparişlerinin %48’i bu yılın Ocak ayında Çin’e, %45’i ise Güney Kore’ye verildi.
A+A-
Clarksons tarafından yayımlanan verilere göre, küresel piyasalardaki yeni gemi siparişlerinin %48’i bu yılın Ocak ayında Çin’e, %45’i ise Güney Kore’ye verildi.
Söz konusu ayda, küresel piyasalardaki yeni gemi siparişleri Aralık ayına kıyasla %72 artışla 3,07 milyon kompanse gros ton (CGT) seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın Ekim ve Kasım aylarında yeni gemi siparişleri sırasıyla 2,03 milyon CGT ve 1,78 milyon CGT seviyelerinde kaydedilmişti.
Güney Kore’ye verilen yeni gemi sipariş hacmi aylık %160 ve yıllık %51 artış gösterirken, Japonya’ya verilen siparişler aylık %18 düştü.
Bu haber toplam 57 defa okunmuştur
Etiketler : çin, gemi sipariş, güney kore
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.