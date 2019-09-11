GMO GEMİSEM, Tecrübe Aktarımı Semineri düzenledi
GMO GEMİSEM Koordinatörlüğü tarafından 10 Eylül 2019 tarihinde “Tecrübe Aktarımı Semineri” yoğun katılımla Gemi Mühendisleri Odası’nda gerçekleştirildi.
A+A-
Yeni mezun ve öğrencilere, meslek hayatlarına başlarken, sektöre daha geniş perspektiften bakabilmeleri ve yeni bakış açıları kazanmalarını sağlamak için Gemi Mühendisliği mesleğini yıllardır sürdüren deneyimli GMO Üyesi Kadir Şinasi Yalçınkaya tecrübelerini sohbet eşliğinde aktardı.
Seminerde “İletişim, Bakış açısı, Duruş-Tavır, Kendini Geliştirme, İşe Bakış, Geleceğe Bakış” konu başlıklarından yola çıkılarak, katılımcılara bilgilendirilmelerde bulunuldu. Seminer sonrasında işlenen konular hakkında katılımcıların soruları yanıtlandı.
Semineri veren GMO üyesi Kadir Şinasi Yalçınkaya’ya katkıları için teşekkür plaketi takdim edildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 93 defa okunmuştur
Etiketler : Gemisem, gemimo, Kadir Şinasi Yalçınkaya, Gemi Mühendisleri Odası
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.