GMO GEMİSEM, Tecrübe Aktarımı Semineri düzenledi

Yeni mezun ve öğrencilere, meslek hayatlarına başlarken, sektöre daha geniş perspektiften bakabilmeleri ve yeni bakış açıları kazanmalarını sağlamak için Gemi Mühendisliği mesleğini yıllardır sürdüren deneyimli GMO Üyesi Kadir Şinasi Yalçınkaya tecrübelerini sohbet eşliğinde aktardı.

Seminerde “İletişim, Bakış açısı, Duruş-Tavır, Kendini Geliştirme, İşe Bakış, Geleceğe Bakış” konu başlıklarından yola çıkılarak, katılımcılara bilgilendirilmelerde bulunuldu. Seminer sonrasında işlenen konular hakkında katılımcıların soruları yanıtlandı.

Semineri veren GMO üyesi Kadir Şinasi Yalçınkaya’ya katkıları için teşekkür plaketi takdim edildi.

Vira Haber