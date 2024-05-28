Göl Kenarında Okumanın Avantajını Değerlendirip Kürekte Şampiyon Oldular

Adana’nın merkez Çukurova ilçesinde Seyhan Baraj Gölü'nün kıyısında bulunan ÇEAŞ Anadolu Lisesi’nde öğrenciler 9. sınıfta gönüllülük esasıyla kürek takımına başvuruyor. Öğrenciler, hocaları tarafından yapılan mülakatlarla takıma seçiliyor ve disiplinli bir şekilde haftanın 5 günü antrenman yapıp kürek çekiyor.

Antrenörleriyle birlikte yağmur, çamur, fırtına demeden antrenman yapan öğrenciler, hem derslerinde hem de sportif başarı gösteriyor.



Türkiye şampiyonu oldular

Yoğun antrenmanlarının karşılığını alan liseli gençler, 29-30 Nisan tarihleri arasında İstanbul Haliç’te düzenlenen Okullararası Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası’nda erkeklerde Türkiye birincisi, kızlarda ise Türkiye ikincisi oldu.

“Bu çocukları çok yönlü yetiştirmemiz gerekiyor”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan antrenör Tekin Müştekin, “İstekli olan tüm öğrencilerimizi buraya davet ederiz ve yıl içerisinde bu sporu sevenler burada kalır. Bu çocukları çok yönlü yetiştirmemiz gerekiyor. O nedenle böyle yoğun bir tempoda çalışıyorlar. Haftanın 3 günü okul çıkışı, 2 günü de sabah sabah erkenden geliyorlar. Her türlü ortam şartlarında geliyorlar ve antrenman yapıyorlar” dedi.



“Okulun gölün kıyısında olması çok güzel”

Okulun Seyhan Baraj Gölü'nün kıyısında bulunmasının avantaj sağladığını vurgulayan Müştekin, “Okulun gölün kıyısında olması çok güzel. Beden eğitimi dersinde bile antrenman yapabiliyoruz. Okul çıkışında hiçbir vakit kaybetmeden antrenman yapıyoruz. Çalışmalarımızı bu şekilde yapmamız bizim başarılarımızı da arttırıyor” diye konuştu.

“Çok mutluyum”

9.sınıf öğrencisi Mahmut Gök, “Okula geldikten sonra kürek sporu hakkında bilgim oldu. Bu şampiyonlukları bolca çalışmaya borçluyuz. Burada olmaktan çok mutluyum” dedi.

“Göl kenarı bize avantaj sağlıyor”

Defne Akıcı isimli öğrenci ise okullarının gölün kenarında olmasının avantajını yaşadıklarını anlatarak, “Çok güzel bir ortam var burada. Okulumuzun göl kenarında olması bize büyük bir avantaj sağlıyor. Antrenmanlarımızı istediğimiz gibi yapıyoruz ve çok eğleniyoruz” ifadelerini kullandı.

Ahmet Kutay Erol ve İlkay Yavan isimli öğrenciler de emeklerinin karşılıklarını aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Vira Haber