GTÜ ile Yılport Eğitim Kampüsü Protokolü imzalandı

Yılport Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş. tarafından 'Eğitimeyüzde 100 Destek Kampanyası' çerçevesinde Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) içinde yapılması planlanan eğitim kampüsü için taraflar valilik makamında bir araya gelerek protokol imzaladı.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un makamında düzenlenen protokol imza töreninde GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve Yıldırım Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım tarafından Gebze Teknik Üniversitesi Mehmet Yıldırım Yılport Eğitim Kampüsü için imzalar atıldı.

GTÜ kampüsü içinde yer alacak eğitim kompleksinde dört adet 54 derslik, 1 adet 200 öğrenci kapasiteli yurt ve 1 adet kapalı spor salonu yer alacak.

Protokol imza töreninde eğitime verilen katkıları takdirle karşıladığını belirten Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy şunları söyledi:

‘’Gebze Teknik Üniversitesi Kampüsü içerisinde Mehmet Yıldırım Yılport Eğitim Kampüsü yapılmak üzere bugün Yılport Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım bey ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörümüzle bir protokol imzalıyoruz.

Yaklaşık olarak 25 bin metrekare kapalı alanı olacak bir eğitim kampüsünü hayata geçirmek için çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Yılport hem Kocaeli’de, hem de Türkiye’nin farklı bölgelerinde eğitime katkı sunan bir kuruluşumuz. Bu anlamda eğitime katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ise GTÜ' nün böyle önemli bir eğitim hizmetinde yer almasının kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

Aslan, kampüse ismi verilen merhum iş insanı Mehmet Yıldırım'ın eğitime olan desteklerinin bu kompleksle sürekli hatırlanacağını belirtti. Projenin hayata geçirilmesinde üniversite olarak üstlerine düşen görevi özenle yerine getireceklerini ifadelerine ekledi.

Vira Haber