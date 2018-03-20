Hakan Ateş: Denizciliğin de BDDK’sı olmalı

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, denizciliğin Türkiye için istihdam ve döviz kazandırıcı işlem olarak vazgeçilmez bir sektör olduğunu belirterek, bu alanda ciddi finansmana ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Ateş, Uluslararası Denizcilik Zirvesi kapsamında düzenlenen ‘Deniz Ticaretinde Büyüme ve Fırsatlar-Deniz Fırsatlar Yaratır’ başlıklı panelde yaptığı konuşmada, finans gözüyle denizcilik sektöründen bahsetti.

Türkiye’nin dünya denizcilik sektöründe birçok alanda yüzde 1-1.5 pay alırken işin hurda tarafında yüzde 3.4’lük paya sahip olduğunu bildirdi. Denizcilik sektörünün kaynak temin etmek için teminatlandırma gibi ciddi sorunları olduğunu dile getiren Ateş, DenizBank’ın bu sektöre yönelik desteklerinden ve verdiği finansmandan bahsetti.

Piyasalar biraz topal

Ateş, denizciliğin stratejik bir sektör olduğunu belirterek, “Hatta ben denizcilik, tarım ve turizmin bankacılık gibi BDDK’sı olsun isterim” diye konuştu. Ateş, Türkiye’de Kredi Garanti Fonu, Türk Eximbank gibi bazı kaynaklar olduğunu ifade ederek, Türkiye’de finans piyasalarının biraz topal olduğunu, hiçbir gelişmiş ülkede sadece bankacılık sisteminin değil sermaye piyasalarının da finansmana ön ayak olduğunu vurguladı.

Gemiye bakan eksper yok

Hakan Ateş, bankacılığın üzerine yüklenildiğinde uzun vadeli yatırımlarda finansman konusunda daha temkinli olunduğunu belirterek, şöyle devam etti: “İkinci konu teminatlandırmada gemi fiyatları o kadar değişken ki burada bir desteğe ihtiyaç var. O da devlettir. Eximbank, mesela gemi alacağım navlun getireceğim, ihracat yapacağım ancak bunu ihracat saymıyor. Tersane alacağım veya yatırım yapacağım, çok zor şartları. Oradan geçiyorsunuz bankaya takılıyorsunuz. Eksperler binayı, iş yerini değerlendiriyor. Gemiyi değerlendiren SPK onaylı ben tanımıyorum. SPK onaylı eksperler gerekiyor.”

Yunanistan’dan geriyiz

Hakan Ateş, denizciliğin tek başına bankalarla büyümesini zor olduğunu kaydederek, “Denizcilik Türkiye için istihdam ve döviz kazandırıcı işlemler olarak vazgeçilmez bir sektördür. Finansmana çok ciddi ihtiyacı vardır. Fakat bu konuda devletin her ne kadar artırmaya çalıştığı teşvikler varsa da bunlar şu an için yetersiz kalıyor. Bizler hemen yanı başımızdaki Yunanistan’dan geri kalıyoruz. Oysa deniz ticaretinde yapılacak çok güzel örnekler vardır” dedi.

Vira Haber