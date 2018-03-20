Med Marine filosunun en yenisi MED XXV römorkörü

Türkiye’nin önde gelen kılavuzluk ve römorkör şirketi Med Marine, filo yenileme ve kapasite artırımı çalışmaları kapsamında gruba ait Ereğli Gemi Tersanesi’nde inşa ettiği ER56 proje numaralı, MED XXV isimli ASD tipi römorkörü İzmit Körfezi’nde hizmete alıyor.

MED XXV, 16 Mart 2018 tarihinde İstanbul Boğazı’ndan geçerek İzmit Körfezi’ne gönderildi. Altılı RAmparts 2300-MM römorkör serisinden filoya katılan ikinci römorkör olan MED XXV ile birlikte, Med Marine filosunda hizmet veren toplam römorkör sayısı 22 oldu.

Robert Allan tarafından Med Marine’e özel dizayn edilmiş RAmparts 2300-MM model MED XXV; 23 metre boyunda, 10,9 metre genişliğinde ve 4,4 metre derinliğinde olup 50 TBP gücünde.

Azimut pervane sistemi ile donatılı römorkör, 2 x 1.380 bKw gücünde iki adet CAT 3512 dizel ana makineye sahiptir. İki adet CAT C4.4 jeneratör sistemi römorkör servisleri için toplamda 2 x 86 ekw elektrik üretir. FI-FI E notasyonuna haiz römorkör, iki adet Schottel SRP1515 FP (Fixed Pitch Propeller) pervaneye sahip.

Vira Haber