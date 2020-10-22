Haliç Tersanesi’nde Bir Yılda, 45 Gemi Bakımdan Geçti

İBB, BOTAŞ, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, GESTAŞ ve özel işletmelere ait vapur ve gemilere ek olarak, yıl bitmeden dört gemi daha bakıma alınacak. Hedeflerinin, 565 yıllık tarihi Haliç Tersanesi’nin üretim kapasitesi ve verimliliğini artırmak olduğunu açıklayan İBB Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş, “ Haliç Tersanesi ve markasını yeniden hatırlatıyor ve parlatıyoruz. Tersanemizde, tarihi mirasımıza sahip çıkarken, sürdürülebilir ilerlemeyi de gerçekleştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Dünyanın yaşayan en eski tersanesi olan İBB Şehir Hatları Haliç Tersanesi’nde son bir yılda, toplam 45 gemi, havuz, güverte ve makine işleri için içeri alındı. Tersanede öncelikle 24’ü vapur olmak üzere İBB ve bağlı iştiraklerinin toplam 10, BOTAŞ’ın 4, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün 3, özel işletmelerin 2, Adalet Bakanlığı ile GESTAŞ’ın da birer gemisi bakım ve onarımdan geçti. 3 havuzu da sürekli dolu olan Tersanede, yıl bitmeden, ihalesi alınan 4 gemi daha bakıma girecek.

“ÜRETİM KAPASİTESİ VE VERİMLİLİK ARTACAK”

Haliç Tersanesi ile ilgili ana hedeflerinin, üretim kapasitesi ve yönetim verimliliğini artırmak olduğuna dikkat çeken İBB Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, Tersanenin itibarını yeniden kazandırmak için çalıştıklarını kaydetti. Dedetaş, şunları söyledi: “565 yıllık tarihi ve geleneği olan tersanemizle ilgili ana hedefimiz, üretim kapasitesi ve yönetim verimliliğini artırmak. Paralelinde de hak ettiği değeri ve itibarı yeniden kazandırmak. Haliç Tersanesi ve markasını yeniden hatırlatıyor ve parlatıyoruz. Başkanımız Sayın Ekmem İmamoğlu, tersanenin havuzları, deneyimli ekipleriyle üretim odaklı olarak yaşaması konusunda her türlü desteği veriyor ve heyecanımızı paylaşıyor. Tersanemizde, tarihi mirasımıza sahip çıkarken sürdürülebilir ilerlemeyi de gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kendi gemilerimiz önceliğimiz. Gemilerimize hızla ve zamanında müdahale ediyoruz. Bu nedenle servisteki arızalı gemi sayımız, günlük 3’den 1,7’ye kadar düştü.”

BAKIM İÇİN YUVAYA DÖNDÜLER

Haliç Tersanesi’nin atıl kalan deneyim ve birikimini yeniden hayata geçirdiklerinin altını çizen Haliç Tersanesi Müdürü Sinan Erdinç, “Tersanenin büyük bir deneyimi ve birikimi zaten vardı. Sadece atıl kalmıştı. Yüksek standartta ve çok özel işler yapıyoruz. Son bir yılda tersanemize gelen gemilerin bazıları geçmiş yıllarda burada üretilmişti; Lapseki, Tuzla, Anadolu Feneri bunlardan bazıları. Dolayısıyla burada yapılan gemiler bakım için yuvalarına döndüler” şeklinde konuştu.

ÇANAKKALE VE İZMİR’DEN GELDİLER

Tersanede Botaş’ın, Kırıkkale, Marmara Ereğlisi, Namık Kemal Aydın, Yapracık; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün, Nazım Tur, Kurtarma 3 ve Kurtarma 4 römorkörleri; Adalet Bakanlığı’nın, Tuzla; TURYAP’ın, Anadolu Feneri ve Dentur Avrasya’nın Turgut Yüksel gemisi bakımdan geçirildi.

Tersaneye son olarak, Çanakkale’den GESTAŞ’ın Lapseki arabalı vapuru büyük bakım için girdi. GESTAŞ’ın 3 ve İzmir’den İzdeniz’in 1 gemisi ise yıl bitmeden Tersanede bakıma alınacak.

Vira Haber